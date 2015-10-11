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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

باحضور یکی از اساتید معماری دانشگاه‌های آمریکا؛

یافته‌های جدید درباره گنبد سلطانیه مورد بررسی قرار می‌گیرد

یافته‌های جدید درباره گنبد سلطانیه مورد بررسی قرار می‌گیرد

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر نشست تخصصی «گنبد سلطانیه و یافته‌های جدید مرمت» را در مركز هنرپژوهی نقش برگزار می‌كند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، در این نشست «ماركو جیووانی برامبیلا» دكترای معماری و شهرسازی پلی تكنیك میلان، استاد دانشگاه هاروارد، پنسیلوانیا و UCLA به بحث و بررسی این بنای ارزشمند می‌پردازد.

نشست تخصصی «گنبد سلطانیه و یافته‌های جدید مرمت» روز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه، ساعت ۱۵ در مركز هنرپژوهی نقش جهان وابسته به فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای شركت در این نشست می‌توانند به نشانی خیابان‌ ولی‌عصر (عج)، ضلع جنوب غربی بوستان ساعی، جنب شهر كتاب ساعی، شماره ۲۱۶۹ مراجعه كنند.

کد مطلب 2938040
فاطمه کریمی

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