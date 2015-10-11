به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، مجید صالح درباره وضعیت کنونی این تیم گفت: این برنامهای که از سوی سازمان لیگ به تیمها ابلاغ شده است و ما نیز باید تبعیت کنیم. تیم بزرگسالان و امیدهای ما دیدارهای مهم و حساسی پیش روی دارند اما معتقد هستم که میتوانستیم برنامهریزی بهتری داشته باشیم. در آبان و آذر نیز در جدول لیگ تعطیلیهای بلند مدتی است که استقلال نیز باید با این تعطیلات کنار بیاید. در این مدت به 90 درصد خواستههای خودمان رسیدیم.
وی ادامه داد: فارغ از همه رنگ بندیهای فوتبالی درگذشت کاپیتان پرسپولیس بر تیم ما نیز تاثیر گذاشت و باعث شد تا برنامههای استقلال دچار تغییراتی شود. دو بازی تدارکاتی خوب در این مدت برگزار کردیم که جا دارد از علی سامره عزیز برای شاگردان خوبی که در اختیار ما گذاشت تشکر کنم. معتقدم در بلند میتوانیم به صورت چرخشی از بازیکنان امید و جوانان استقلال در تمرینات و مسابقات استقلال استفاده کنیم که این کار کمکهای شایانی به ما خواهد کرد.
مربی تیم فوتبال استقلال درباره دیدار روز جمعه این تیم برابر پدیده تصریح کرد: تیم پدیده را بر اساس دیدارهای گذشته آنالیز کردهایم و باید بگویم دیدار آسانی نخواهیم داشت زیرا در هفتههای گذشته عیار تمامی تیمهای حاضر در لیگ برتر مشخص شده است و میدانیم که بازی آسان نخواهیم داشت. باید با این تفکر که هر بازی یک فینال است به میدان برویم و با برنامهریزی دقیق برای تمام لحظات بازی برنده از زمین خارج شویم.
صالح درباره غایبان استقلال در این دیدار اظهار کرد: حنیف عمرانزاده را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم و تکلیف کرار نیز نا مشخص است. اسماعیلی و محسن کریمی هم مصدوم هستند و فکر نمیکنم روز جمعه ما را همراهی کنند. بازیکنان ملیپوش استقلال روز چهارشنبه به ما اضافه میشوند و وضعیت آنها نیز نا مشخص است. امید ابراهیمی برای تیم ملی بازی کرده است اما خسرو حیدری به دلیل سرماخوردگی در لیست تیم ملی نبوده است و وضعیت او پس از اضافه شدن به ما مشخص خواهد شد. روزبه چشمی نیز چند بازی در هوای گرم و شرجی برگزار کرده است و باید پس از بازگشت به ایران وضعیت او را بسنجیم.
وی درباره انتقاداتی که این روزها نسبت به خط دفاع استقلال میشود، بیان کرد: انتقادات را تا اندازهای میپذیرم اما اگر خط دفاعی ما خیلی ضعیف بود مطمئنا این جایگاه را نداشتیم. در مرحله اول باید بگویم در تعطیلات لیگ ما چند بازیکن از سازمان دفاعی خود از جمله چشمی و مجیدی را در اختیار نداشتیم و انجام کار دفاعی در این مدت بسیار سخت است. در مرحله دوم ما نمیتوانیم ساختار بدنی بازیکنان را تغییر دهیم. ما تعدادی بازیکن سرعتی و قدرتی در اختیار داریم و باید با آنها کار تاکتیکی انجام دهیم و با کار تاکتیکی مشکلات را برطرف کنیم که این موضوع یکی از اهداف ما طی این مدت بوده است. در بعد دفاعی نیاز به کار بیشتر داریم.
صالح در پایان در پاسخ به چرایی تغییرات متعدد در خط حمله استقلال، گفت: ما نمیتوانیم در تمامی بازیها از یک ترکیب یازده نفره استفاده کنیم. بازیکنان مصدوم و یا محروم میشوند که همیشه میزان مصدومیت در بازیکنان خط حمله بیشتر از دیگر پستها است. استفاده از سیستم چرخشی در خط حمله یکی از نقاط قوت تیم نفت تهران در فصل گذشته بوده است و نباید به این دلیل ما را متهم کرد. ما باید همواره ۲۵ بازیکن را با تمرینات تاکتیکی آماده نگه داریم و البته که این کار بسیار سختتر از آماده نگه داشتن یازده بازیکن است.
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