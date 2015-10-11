به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران، این همایش با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و به‌صورت تخصصی در صنعت گردشگری با مشارکت و همکاری انجمن علمی دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۷ روز سه شنبه ۲۱ مهرماه در سالن همایش‌های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

در این باره، افسانه جباریان، دبیر اجرایی اولین همایش ظرفیت های کارآفرینی در صنعت گردشگری گفت: اشتغال در صنعت گردشگری بسیار گسترده تر از تصور ایجاد شده از بازار کار این صنعت در جامعه است.

وی افزود: شعار سازمان جهانی جهانگردی در سالن ۲۰۱۵، یک میلیارد گردشگر، یک میلیارد فرصت است ولی آینده شغلی معرفی شده در بین علاقه مندان آن تنها اشتغال در دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی محدود می شود.

دبیر اجرایی همایش یادشده تصریح کرد: وظیفه مراکز علمی و دانشگاهی معرفی درست از ظرفیت های موجود در صنعت گردشگری است، تا دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی قادر باشند با کمترین هزینه اولیه یک بنگاه کوچک اقتصادی در صنعت گردشگری ایجاد کنند.

جباریان گفت: نیازسنجی از بازار هدف و تحلیل و بررسی انتظارات گردشگران در استفاده از خدمات سفر می‌تواند ایده‌های جدید را در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک گردشگری پیش روی فعالان این صنعت قرار دهد.