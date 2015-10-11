کارگاه آموزش الکترونیک در حوزه کشاورزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال برنامه جامع آموزش الكترونیك برای ارتقای توانمندیهای نیروی كار با هدف دستیابی به فرصتهای عادلانه آموزشی، اولین کارگاه آموزشی با عنوان «آموزش الکترونیک در حوزه کشاورزی» با حضور نمایندگانی از واحدهای جهاد دانشگاهی از سوی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و با همکاری مدرسان کشور ژاپن برگزار شد.
محمد تقیپور عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و مدیر فنی این پروژه اظهار داشت: در این دوره آموزشی، شرکتکنندگان مباحثی چون «ابزار توسعه کتابهای الکترونیک CHiLO»، «نحوه کار با CHiLO Readr»، «نحوه تعامل ابزار CHiLO با سیستم مدیریت آموزش Moodle» و «آشنایی و نحوه کار نرمافزار ابزار مدیریت انباره محتوای Weko» را که توسط ۴ مدرس ژاپنی تدریس شد فرا گرفتند.
وی همچنین با معرفی CHiLO به عنوان یکی از سیستمهای توسعهیافته یادگیری الکترونیکی، خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی در راستای پروژه مشترک میان جهاد دانشگاهی و سازمان همکاریهای بینالملل ژاپن (JICA) در خصوص محتوای آموزش الکترونیک در صنعت کشاورزی، برای استان کرمانشاه به عنوان یک منطقه مستعد در کشور برگزار شده است.
مدرسان این کارگاه به همراه رئیس آژانس همکاریهای بینالملل ژاپن (JICA) در تهران، در جلسهای با رئیس جهاد دانشگاهی، ابعاد مختلف پروژه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این کارگاه آموزشی که در محل پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی برگزار شد، شرکتکنندگانی از واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی همچون البرز، زنجان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، تهران، تربیت مدرس، اصفهان، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان حضور داشتند و در پایان دوره نیز گواهینامه حضور در کارگاه به شرکت کنندگان اهدا شد.
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