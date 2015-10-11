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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۱

بهروز افخمی به الجزایر رفت

بهروز افخمی به الجزایر رفت

درچارچوب برگزاری هفته فرهنگی ایران در الجزایر، فیلم‌های «امروز»، «خسته نباشید»، «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» و «روزگاری عشق و خیانت» نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته فرهنگی ایران كه با حضور ابوذر ابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عزالدین مهیوبی وزیر فرهنگ الجزایر ۱۷ مهرماه در قسنطینه افتتاح شد، فیلم های «امروز»، «خسته نباشید»، « آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»، «یک سطر واقعیت» و «روزگاری عشق و خیانت» نمایش داده می‌شود.

بهروز افخمی کارگردان و مرجان شیرمحمدی بازیگر و فیلمنامه نویس هم به عنوان نماینده سینما در این هفته فرهنگی حضور دارند.

در این رویداد فرهنگی که به مدت ۷ روز در دو شهر مهم الجزایر (الجزیره و قسنطینه) صورت می گیرد، برنامه های هنری شامل اجرای موسیقی سنتی به رهبری کیوان ساکت، نمایش ورزش اصیل و معنوی زورخانه ای، نمایش آثار صنایع دستی، نمایش آثار نقاشی، نمایشگاه عکس پیشرفت های نوین ایران بعد از انقلاب اسلامی و نمایشگاه کتاب، ارائه می‌شود.

در این هفته فرهنگی، محصولات متنوع قرآنی ارایه و اسناد نسخ خطی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایرن که بیانگر تاریخ روابط ایران و الجزایر است در معرض دید محققان الجزایری قرار خواهد گرفت.

 

کد مطلب 2938079
آروین موذن زاده

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