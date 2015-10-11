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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۰

پخش خاطرات شهید سردار همدانی از شبکه مستند

پخش خاطرات شهید سردار همدانی از شبکه مستند

شبکه مستند سیما یکشنبه ۱۹ مهر خاطرات سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی را در مستندی ۳۰ دقیقه ای روی آنتن می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران و از مستشاران ارشد نظامی ایران در دفاع از حرم حضرت زینب(س)، شامگاه پنجشنبه شانزدهم مهرماه در سوریه به شهادت رسید.

سردار سرتیپ پاسدار، حسین همدانی از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی از بنیانگذاران سپاه همدان بود و مدتی نیز فرماندهی لشگر ۲۷ محمد رسول‌الله را برعهده داشت.

در بخش هایی از این مستند مکالمه بیسیم بین شهید حسن باقری فرمانده قرارگاه نصر و محسن رضایی فرمانده کل سپاه وقت در اولین روز واقعه دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ صبح عملیات الی بیت المقدس و مکالمه بیسیم بین شهید حاج ابراهیم همت و حاج محمود شهبازی در سحرگاه همان روز پخش می شود.

شهید همدانی نیز در این مستند درباره این فرماندهان و یاران دیرین خود سخن می گوید و درباره به سرانجام رسیدن این عملیات توضیح می دهد.

مراسم تشییع سردار شهید حسین همدانی صبح امروز با حضور پرشور و گسترده مردم و مقامات لشگری و کشوری در تهران برگزار شد.

مستند خاطرات سردار همدانی در ۳۰ دقیقه ساعت ۲۱ روز یکشنبه ۱۹ مهر روی آنتن می رود.

کد مطلب 2938081

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    نظرات

    • مهدی بهاری ۰۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
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      پاسخ
      فقط می تونم نظرم بگم سردا عزیز بالا مقام همدانی خیلی مرد بود روحش شد ویادش گرامی باد

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