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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۲

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش عنوان کرد:

تاکید بر اصلاح و مدیریت آسیب های حرکت‎‌های ورزشی

تاکید بر اصلاح و مدیریت آسیب های حرکت‎‌های ورزشی

معاونت تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۳۳ هزار معلم ورزش در کشور فعالیت می کنند، گفت: انجمن های علمی ورزشی می‌توانند بازوی توانمند آموزش وپرورش در حوزه استعدادیابی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد حمیدی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با انجمن آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی ایران که در ساختمان مرحوم علاقمندان برگزار شد، اظهار کرد: انجمن آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی یکی از نهادهای پژوهشی و مجوزدار کشور است که زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند و قطعاً همکاری با این انجمن می تواند آموزش وپرورش را یاری کند.

حمیدی اضافه کرد: حرکات اصلاحی بین دانش آموزان  که در سن رشد قرار دارند می توان پشتوانه خوبی برای ورزش همگانی و قهرمانی کشور فراهم کند و آموزش وپرورش نیز با هدف استفاده از غنای علمی و تجربی انجمن در کانون های ورزشی این تفاهم نامه را امضاء کرده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: همکاری آموزش و پرورش با انجمن آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی قبل از امضای تفاهم نامه نیز انجام می شد و اکنون با انعقاد این تفاهم نامه شاهد توسعه همکاری های مشترک و سازمان یافته خواهیم بود.

وی افزود: کانون ها و انجمن های علمی می توانند با همکاری معلمین ورزش در سراسر کشور آسیب های حرکات ورزشی را به درستی مدیریت و هدایت کنند و زمینه استعدادیابی ورزشی را در بین دانش آموزان تقویت می کند.

حمیدی خاطرنشان کرد: ستاد آموزش وپرورش باید به فکر برنامه ریزی، خلاقیت،‌ نوآوری و سیاست گذاری راهبردی ونظارت باشد و هر چقدر این ساختار با حوزه های دانش، علمی و پژوهشی همگام تر باشد می توانیم با سرعت بیشتری آموزه های علمی را ترویج و اجرایی کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه کانون حرکات اصلاحی به مجموعه حوزه های کانون های ورزشی اضافه شده است،‌ گفت: این کانون ها در کنار ظرفیت علمی معلمان تربیت بدنی سراسر کشور می تواند بنیه علمی آموزش و پرورش را در حوزه تربیت بدنی ارتقاء دهد.

حمیدی از تشکیل انجمن علمی معلمان تربیت بدنی در استان های کشور خبر داد و افزود: این انجمن با تدوین اساسنامه مشخص درنظر دارد از ظرفیت علمی معلمان ورزش کشور در بارورکردن استعدادهای ورزشی و اصلاح حرکات ورزشی باهمکاری انجمن آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی ایران از طریق شبکه های اجتماعی فراهم کنند.

وی تصریح کرد: امیداست با فعال شدن کانون ها و انجمن های علمی در ورزش ،‌شاهد پویایی فعالیت های ورزشی صحیح در بین دانش آموزان باشیم.

کد مطلب 2938090
سیامک صدیقی

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