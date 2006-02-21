رئيس مجلس برزيل : محروم كردن ملت ها از توسعه علمي، سلب حقوق اساسي بشر است

به گزارش خبرگزاري مهر، اداره اخبارو رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه غلامعلي حداد عادل در آخرين مرحله از سفر دوره اي به كشورهاي آمريكاي لاتين، شب گذشته به وقت محلي وارد برزيليا، پايتخت برزيل شده است، صبح امروز با حضور در محل مجلس ملي برزيل با همتاي برزيلي خود ديدار و درباره مسايل دوجانبه و موضوعات بين المللي گفت و گو كرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار به سابقه يكصد ساله روابط ايران و برزيل اشاره كرد و گفت: اين سابقه طولاني را سرمايه اي براي گسترش همكاري ها و تحكيم روابط دوجانبه تلقي مي كنيم و براي روابط با برزيل به عنوان كشوري بزرگ با سياست مستقل و ظرفيت هاي گسترده سياسي، فرهنگي و اقتصادي اهميت زيادي قائل هستيم.

وي با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس در هر كشوري فصل مشترك دولت و ملت محسوب مي شوند، گفت: به همين دليل همكاري هاي پارلماني نمادي از ابراز تمايل دولت هاي ايران و برزيل براي ادامه دوستي و تحكيم روابط است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديدگاه هاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسايل هسته اي ، يكي از اهداف سفر خود به برزيل را تشريح اين مواضع عنوان و تصريح كرد : به نظرمي رسد ايران و برزيل از مباني مشتركي در بحث استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي برخوردارند.

وي افزود: انتظار جمهوري اسلامي ايران از دولت برزيل اين است كه اين مباني مشترك در راي اين كشور در مجامع بين المللي منعكس شود.

آقاي حداد عادل تصور جمهوري اسلامي ايران از دولت برزيل، را دولت استقلال خواه و عدالت طلب و مخالف يكجانبه گرايي عنوان كرد.

آقاي آلدوربرد، رئيس مجلس ملي نمايندگان برزيل نيز در اين ديدار با اشاره به علاقمندي كشورش براي گسترش روابط دوجانبه با تهران گفت: ما تمدن ايران را به عنوان تمدني باستاني و برجسته مي ستاييم و مبارزات مردم ايران را براي استقلال و آزادي تحسين مي كنيم.

رئيس مجلس ملي برزيل با اشاره به تمايل كشورش براي تحكيم روابط با جمهوري اسلامي ايران گفت: دو كشور برزيل و ايران از ظرفيت هاي زيادي براي گسترش همكاريها در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي برخوردار هستند.

آلدوربرو با اشاره به اصول سياست خارجي كشورش گفت : ما اعتقاد داريم تمامي مردم جهان از حق استقلال كه يكي از ابعاد حقوق بشر است، برخوردارند و همه ملت ها نيز از حق مساوي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تكنولوژيك و علمي برخوردارند و سلب اين حق به معناي سلب يكي از حقوق اساسي بشر است.

وي با اشاره به ديدگاه هاي مشترك تهران وبرازيليا درباره مسايل بين المللي به فعاليت هاي هسته اي كشورش اشاره و تصريح كرد: برزيل مخالف سلاح هسته اي است اما اين دانش را در جهت اهداف صلح آميز به كار مي گيرد و اعتقاد دارد فعاليت صلح آميز در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي حق طبيعي همه ملت هاست.

گفتني است رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار از همتاي برزيلي خود براي سفر به ايران و شركت در كنفرانس بين المللي حمايت از مردم فلسطين كه در بهار آينده در تهران برگزار مي شود دعوت كرد.

دور بعدي مذاكرات روساي مجالس ايران و برزيل نيز بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي پس ازاين ديدارها با حضوردر استوديوي تلويزيون پارلمان برزيل، در يك برنامه زنده تلويزيوني، ديدگاه هاي كشورمان درباره مهمترين مسائل بين المللي و روابط دوجانبه را براي مردم برزيل تشريح كرد.