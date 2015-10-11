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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۲

افشین پیروانی :

نظرات غیر فنی بر عملکرد تیم ملی تاثیر منفی دارد/ همه حمایت کنند

نظرات غیر فنی بر عملکرد تیم ملی تاثیر منفی دارد/ همه حمایت کنند

مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: اگر خواهان موفقیت تیم ملی هستیم همه باید دست به دست هم بدهیم تا این تیم به موفقیت برسد و به جام جهانی برود.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی در حاشیه تمرین عصر امروز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران که در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی برای بنده و کادر فنی نیست. این تیم متعلق به یک ملت است و باید از آن حمایت کرد تا به نتیجه برسد.

وی افزود: بعد از بازی با عمان انتقادات زیادی به تیم ملی مطرح شد اما باید صبور باشیم و همه کمک کنیم تا تیم ملی به آرامش برسد. نظرات شخصی و غیرفنی قطعا بر روحیه  عملکرد تیم ملی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

مدیر تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به دیدار روز سه شنبه تیم ملی برابر ژاپن گفت: این بازی فرصت خوبی است که ما به جوانان تیم ملی بازی بدهیم و کاری کنیم که آنها برابر تیم خوب و مطرح ژاپن تجربه اندونزی کنند. ژاپن مجموعه ای از بهترین بازیکنان لیگ های معتبر اروپا را در اختیار دارد و این برای تیم ملی ما یک فرصت خوب است.

پیروانی خاطرنشان کرد: تیم ملی در شرایط فعلی به حمایت همه نیاز دارد تا بتواند با موفقیت در دیدارهای پیش رو به جام جهانی برسد. هنوز زمان و بازیهای زیادی باقی مانده و نباید به خاطر یک تساوی چنین انتقادهایی مطرح شود. توجه داشته باشید که اگر تیم ملی به جام جهانی برود همه جامعه شاداب و خوشحال خواهد شد.

پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به برنامه هایی که برای هادی نوروزی در نظر گرفته شده است گفت: باید تا زمانی که زنده هستیم قدر یکدیگر را بدانیم و به هم احترام بگذاریم. وقتی یک نفر فوت کرد دیگر برگزاری این مراسم ها و احترام شماره و دقیقه و سایر موارد را نگه داشتن چه سودی دارد. تا زمانی که زنده هستیم باید این کارها را بکنیم.

کد مطلب 2938111

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