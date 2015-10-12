کمبود اعتبار چالش پیش روی ورزش ملارد است

علیرضا صیفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت بودجه و اعتبارات در پیشبرد اهداف طراحی شده، اظهار داشت: عرصه ورزش و جوانان نیز از این قاعده مستثنی نیست و توسعه اماکن و زیرساخت های ورزشی و پیگیری برنامه های تعریف و تنظیم شده، مستلزم اعتبارات است.

وی افزود: در حال حاضر یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی مجموعه ورزش و جوانان شهرستان ملارد مربوط به کمبود اعتبارات می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد عنوان کرد: با قول مساعدی که از سوی مسئولان در خصوص افزایش بودجه در این عرصه داده شده، امیدواریم بضاعت اعتباراتی حوزه ورزش و جوانان ملارد بیش از پیش تقویت شود

وی افزود: محدودیت های بودجه ای در شرایط موجود قابل درک است و به هر ترتیب کمبودهای اعتباراتی در بخش های متعددی مشاهده که حوزه ورزش و جوانان نیز شامل آن می شود.

صیفوری یادآور شد: عزم ما بر تسهیل هر چه مطلوب تر شرایط برای توسعه ورزش در شهرستان ملارد استوار است و امیدواریم با تداوم حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فرمانداری شهرستان ملارد روند درخشش و موفقیت های ورزشی این منطقه در رقابت های استانی، کشوری و میادین بین المللی همچون گذشته استمرار یابد.