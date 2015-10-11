همکاری مرکز تحقیقاتی پروفسور سمیعی با وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی، وزیر علوم در مراسم امضای قرارداد با مرکز بینالمللی تحقیقات علمی و فناوری پزشکی گفت: خوشحالیم که شرایط برای همکاریهای علمی و بینالمللی بسیار مساعد است و زمینه همکاری در عرصههای بینالمللی به وجود آمده است.
در ادامه فتح الله مضطرزاده، رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اظهار کرد: احداث حدود پنج هزار متر مربع ساختمان برای این مرکز آغاز شده و حدود ۵۰ درصد هم پیشرفت داشته است. سایر فضاهای مقدماتی و آزمایشگاههای مهندسی پزشکی هم آماده شده و با تأمین بودجه لازم، کار به مراحل نهایی نزدیک میشود.
پروفسور مجید سمیعی نیز روز امضای قرارداد را یک روز تاریخی دانست و گفت: پایهگذاری این مرکز که میتواند از اساسیترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور باشد، سالیان سال میتواند نیازهای پزشکی علمی و مطالعاتی کشور را برطرف کند.
وی با تأکید بر این نکته که امروز، حرفها زده شده و وقت عمل است، افزود: همه ما خدمتگزار مردم ایران هستیم و برای من لذت بخش است که میبینم در کشور ما افرادی چنین شیفته خدمت وجود دارند که قبول مسئولیت کرده و بار توسعه علمی کشور را به دوش میکشند.
رئیس مرکز بینالمللی تحقیقات علمی و فناوری پزشکی ادامه داد: بر اساس این قرارداد، ما سه وظیفه به عهده داریم که شامل انتخاب هیات مدیره ۱۱ نفره، کمیته علمی هفت نفره و انتخاب هشت تا ۱۰ گروه علمی تحقیقاتی است که هریک از این گروهها شامل حداقل ۱۰۰ محقق خواهد بود.
وی بیان کرد: در این مرکز بینالمللی که در تاریخ هزار ساله ایران نظیر آن وجود ندارد، حدود صدها محقق شب و روز کار خواهند کرد و همه عاشقان ایران درک میکنند افرادی که به احداث این مرکز همت گماشتهاند، جز علاقه به ایران و ایرانی انگیزهای دیگری نداشتهاند.
در مراسم امضای این قرارداد، پروفسور فالبوش یکی از بزرگترین جراحان مغز و اعصاب جهان و پروفسور نسرین معظمی، عضو شورای راهبری برنامه بینالمللی علوم پایه یونسکو و استاد پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران نیز حضور داشتند.
نظر شما