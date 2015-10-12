تأمین وسائل نقلیه متناسب با نیازهای معلولان در شهریار

علی اصغر یوسف زاده رئیس بهزیستی شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم فراهم شدن بستر و زمینه ای مناسب برای تسهیل دسترسی معلولان به امکانات شهری اظهار داشت: شهرستان شهریار در حوزه توانمندی ها و استعدادهای بالقوه نیروی انسانی در شرایط ویژه و مطلوبی قرار دارد و در حال حاضر برخی از ملی پوشان معلول کشور در شهرستان شهریار مستقر هستند.

وی افزود: رفت و آمد این گروه برای انجام تمرینات ورزشی به تهران هزینه ساز است و در نظر داریم با همکاری بخش خصوصی ساز وکاری فراهم شود تا وسایل نقلیه متناسب با نیازهای این افراد تامین گردد تا شرایط برای تردد این گروه به پایتخت بیش از پیش تسهیل شود.

یوسف زاده گفت: با توسعه و گسترش این امکانات در شهرستان شهریار، به طور طبیعی معلولان دیگر نیز قادر خواهند بود در شرایط مناسب تری به شهر تهران تردد داشته باشند.

رئیس بهزیستی شهرستان شهریار عنوان کرد: در حال حاضر منطقه شمیرانات تهران از چنین امکاناتی برخوردار است و دشواری های تردد معلولان ساکن در این مناطق به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است.

یوسف زاده گفت: عزم ما بر این امر استوار است تا شرایط برای زندگی عادی معلولان در این شهرستان به شکل مطلوب تری فراهم شود زیرا این گروه نیز همچون دیگر اقشار جامعه حق زندگی عادی دارند و امیدواریم با توجه به همسویی مدیران زیربط در شهریار، این مهم به نحو شایسته تری محقق شود.

سامانه ۱۲۳ آماده پیگیری گزارشات مردمی است

رئیس بهزیستی شهریار در خصوص حوزه اورژانس اجتماعی این مجموعه نیز عنوان کرد :دفاع از حقوق افراد سالمند، معلولان، کودکان، زنان بدسرپرست و بی سرپرست از اصلی ترین اهداف ما در عرصه اجتماعی بهزیستی به شمار می رود.

وی افزود:سامانه ۱۲۳ این امکان را فراهم می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به گزارشات دریافتی از مردم در خصوص کودک آزاری، همسر آزاری و...ورود کند.

یوسف زاده گفت: اولویت اصلی در این مجموعه برای ما، پیشگیری است که همواره بر درمان تقدم دارد.

رئیس بهزیستی شهرستان شهریار یادآور شد: با توجه به هماهنگی لحاظ شده با دستگاه های قضای و انتظامی در صورت لزوم، ضابطین قضایی در مواقع اورژانسی در محل حادثه حضور پیدا می کنند تا پیگیری های قانونی در فرآیند زمانی سریعتری در دستور کار قرار می گیرد.