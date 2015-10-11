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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

در دومین دیدار تدارکاتی رقم خورد؛

پیروزی تیم فوتسال امید ایران برابر روسیه در دیداری جنجالی

پیروزی تیم فوتسال امید ایران برابر روسیه در دیداری جنجالی

تیم فوتسال امید ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود برابر تیم امید روسیه به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال امید ایران امروز یکشنبه و از ساعت ۱۴ در دومین دیدار خود برابر تیم فوتسال امید روسیه در سالن غدیر شهر ارومیه رفت که این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود ایران خاتمه یافت. سعید عباسی و احسان سهیلی برای ایران گلزنی کردند.

تیم ایران در نخستین دیدار خود برابر تیم امید روسیه روز گذشته با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورده بود تا با پیروزی امروز، آن نتیجه را جبران کند.

عملکرد داوران این مسابقه به نحوی بود که اعتراض بازیکنان و مربیان دو تیم را در پی داشت و در نهایت این اعتراضات در پایان مسابقه، منجر به جنجال شد.

کد مطلب 2938144

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