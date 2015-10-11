پیروزی تیم فوتسال امید ایران برابر روسیه در دیداری جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال امید ایران امروز یکشنبه و از ساعت ۱۴ در دومین دیدار خود برابر تیم فوتسال امید روسیه در سالن غدیر شهر ارومیه رفت که این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود ایران خاتمه یافت. سعید عباسی و احسان سهیلی برای ایران گلزنی کردند.

تیم ایران در نخستین دیدار خود برابر تیم امید روسیه روز گذشته با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورده بود تا با پیروزی امروز، آن نتیجه را جبران کند.

عملکرد داوران این مسابقه به نحوی بود که اعتراض بازیکنان و مربیان دو تیم را در پی داشت و در نهایت این اعتراضات در پایان مسابقه، منجر به جنجال شد.