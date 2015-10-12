لاریجانی طرح تفاهمی اصولگرایان و رهروان را سلاخی کرد

علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در دست بررسی بودن طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» در صحن مجلس و با اشاره به پیشینه تدوین این طرح، اظهار داشت: آقای لاریجانی حدود دو هفته قبل از اینکه گزارش کمیسیون برجام آماده شود برای طرح خود پیرامون برجام امضا جمع کردند.

نماینده تهران گفت: من هم به آقای دکتر زاکانی عرض کرد اگر آقایان برای طرح شان امضا جمع می کنند ما هم طرح داریم؛ اینکه آتش به اختیار هر کس هر کاری دلش می خواهد انجام دهد کار خوبی نیست بهتر است هماهنگی انجام شود.

وی اظهار داشت: ایشان با آقای لاریجانی موضوع را مطرح کردند و قرار شد هماهنگی های لازم انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش با بیان اینکه بنده طرحی را در این خصوص تهیه کرده بودم گفت: مقرر شد کسانی که در خصوص اجرای برجام طرح دارند جلسه ای با رئیس مجلس داشته باشند و طرح هایشان را بیان کنند تا به طرح جامع و کاملی برسند.

زارعی ادامه داد: در آن جلسه آقایان زاکانی، نجابت، نبویان، بذرپاش، دهقان، بنده و آقای لاریجانی و جلالی حضور داشتیم.

وی افزود: آقای لاریجانی توضیح دادند که طرحی را مرکز پژوهش ها آماده کرده، ایشان بررسی کرده و آقای جلالی به شورای عالی امنیت ملی برده و در آنجا نیز اصلاحاتی در طرح صورت گرفته است.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: آقای لاریجانی معتقد بود که این طرح باید مبنا قرار گرفته و دوستان نظراتشان را اعلام کنند.

زارعی گفت: در آن جلسه آقای نبویان اعلام کرد که موافق رد برجام است که آقای لاریجانی نیز گفت اگر نظرتان در رد برجام است صحبتی نداریم، اگر نظرتان در رد برجام نیست بیایید با هم صحبت کنیم.

وی اظهار داشت: نظر ما این بود که دولت، برجام را به مجلس ارائه نداده است بنابراین نباید آن را رد یا تایید کنیم لذا مقرر شد بین دو فراکسیون گفتگو ها ادامه پیدا کند.

زارعی با اشاره به برگزاری سه جلسه میان منتخبین دو فراکسیون گفت: طرح مورد توافق فراکسیون اصولگرایان و رهروان طرح مفصلی بود و بندها و محورهای زیادی داشت.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: پس از توافق و جمع بندی نهایی قرار شد جلسه ای نیز با آقای لاریجانی داشته باشیم. آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس پیشنهادات جمع بندی را جلویشان گذاشتند و شروع کردند به خط زدن پیشنهادات ما.

زارعی با بیان اینکه فراکسیون اصولگرایان چهار پیشنهاد اساسی در زمینه پی ام دی و اقدامات منتاظر داشته است، گفت: آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس پیشنهادات ما را که بر سر آن با فراکسیون رهروان به توافق رسیده بودیم، حذف کردند.

عضو هیئت رئیسه اصولگرایان در خصوص محورهای پیشنهادات فراکسیون اصولگرایان گفت: اولا طرح پیشنهادی مجلس نباید به نام برجام باشد و باید به نام چارچوب های دولت در اجرای توافق هسته ای نامگذاری شود زیرا برجام به ما ارجاع نشده است؛ ثانیا دولت باید لایحه بدهد که آقای لاریجانی اعلام کردند دولت لایحه نخواهد داد. ثالثا ما در طرح نباید به نوعی برجام را تایید کنیم اما متاسفانه در طرح فعلی به طور ضمنی برجام تایید شده است.

وی تصریح کرد: دغدغه مهم ما این بود که ابتدا باید گزارش کمیسیون برجام قرائت شود زیرا از یک هفته قبل برداشت ما این بود که دوستان فراکسیون رهروان نمی خواهند گزارش کمیسیون برجام در صحن علنی قرائت شود و به همین دلیل تلاش دارند طرح را سریع تر به تصویب برسانند.

نماینده مردم تهران گفت: حتی به آقای لاریجانی هم گفتم شرط بررسی طرح این است که گزارش زودتر در صحن قرائت شود، اما آقای لاریجانی معتقد بود در کمیسیون برجام اختلافاتی وجود دارد و گزارش آماده نمی شود.

زارعی تصریح کرد: جمع بندی جلسه با آقای لاریجانی در خصوص طرح برجام را به فراکسیون اصولگرایان اعلام کردند اما اعضا موافق این طرح نبودند؛ خود بنده نیز با توجه به حذف پیشنهادات فراکسیون اصولگرایان با این طرح موافق نبودم.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان با تاکید بر اینکه امضای ما پای این طرح نیست، خاطرنشان کرد: شرط ما این بود که گزارش برجام قرائت شود و همچنین پیشنهادات ما در طرح نهایی لحاظ شود که در این صورت طیفی از دوستان از بررسی حمایت می کردند.

زارعی تصریح کرد: قرار بود ما با فراکسیون رهروان به تفاهم برسیم که رسیدیم اما آقای لاریجانی در کسوت ریاست مجلس طرح را سلاخی کرد و ما نسبت به این موضوع اعتراض داشتیم.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: نباید طرح مورد تفاهم توسط آقای لاریجانی مورد وتو قرار می گرفت.

زارعی با اشاره به اتفاقات جلسه امروز گفت: در جلسه امروز و هفته گذشته از آقای لاریجانی خواستند که اجازه دهند من پاسخ اظهارات ایشان را بدهم زیرا چندین بار نام من را برده بودند اما چنین اجازه ای داده نشد.

لاریجانی معتقد است بندهای طرح مجلس نباید مخالف برجام باشد

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه همچنین، با اشاره به رای شکننده نمایندگان به کلیات «طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام» گفت: دوستان ما پیشنهاداتی را ارائه دادند که چاپ شده است و اگر بعضی از این پیشنهادات جایگزین شود، کیفیت طرح مجلس ارتقا می یابد.

وی تصریح کرد: با تصویب طرح برجام، ما مُهر موافقت مجلس را پای یک توافق تاریخی می گذاریم بنابراین باید ریل گذاری دقیق تر و شفاف تری برای دولت انجام دهیم زیرا قرار است؛ چراکه این سند قرار است حداقل ۱۰ سال اجرا شود.

زارعی با تاکید بر اینکه طرح های شعاری مشکلی از کشور را حل نمی کند، گفت: دولت منتظر این قانون نیست، نگرانیم در مقام عمل هم اعتنایی به این قانون نداشته باشد.

نماینده مردم تهران گفت: آقای لاریجانی معتقد است ما باید بندهایی را در این طرح بگنجانیم که خلاف برجام نباشد، اما ما معتقدیم که برجام ایرادات اساسی دارد که این طرح باید این ایرادات و حفره های نفوذ را برطرف کند.

زارعی ادامه داد: از یک سو آقای لاریجانی می گوید برجام دارای لغزندگی هایی است که باید برطرف شود و از سوی دیگر می گوید در بندهای طرح نباید مسائلی را مطرح کنیم که با روند برجام در تعارض باشد؛ اما باید طرحی را به تصویب برسانیم که جلوی محدودیت ها و نفوذ را بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه معتقد به رد یا تایید برجام نیستیم، افزود: باید در طرح علنا اعلام شود که دسترسی به اماکن نظامی و دانشمندان ممنوع است و تحریم ها باید مابه ازای اجرای تعهدات ایران برداشته شود. در صورتی که در پایان همین بند آمده است با نظر شورای عالی امنیت ملی امکان بازدید از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان وجود دارد.

زارعی گفت: وقتی چنین قیدی را در طرح برجام می آوریم، به طرف مقابل علامت می دهیم در کشور ما ممنوعیت صد درصدی وجود ندارد و راه برای نفوذ وجود دارد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: آقای می توانند برای مواردی با تصویب شورای عالی امنیت ملی مجوز بگیرند و اقدامات موردی را انجام دهند. نیازی نیست که ما در طرح خود چنین مجوزی را بدهیم چون طبق قانون شورای عالی امنیت ملی دارای چنین اختیاراتی است.