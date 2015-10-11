به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ملک جهانی بعداز ظهر یکشنبه در همایش بزرگ فرهنگی، ورزشی هالا و هوراند بیان داشت: کثرت جوانان و صحت جسم و روح آنها عاملی برای ترقی و پیشرفت یک کشور است و ورزش در این زمینه اهمیت بالایی دارد.

نایب‌رئیس جهانی هنر رزمی هالا بر توجه جوانان به ورزش و هنرهای رزمی تأکید کرد و گفت: هنرهای رزمی چندین بعد دارد و بعد ورزشی آن بر ایجاد نشاط و شادابی در مبارزه با بیماری‌ها، پیشگیری و تضمین سلامتی در جامعه تأکید دارد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از هنر در هنرهای رزمی در خلق زیبایی‌ها، ایجاد ارتباط و احساسات نمایان می‌شود، اظهار کرد: استفاده از روش‌های هنری در سبک‌های رزمی ورزش کشور را به‌سوی جهانی‌شدن پیش می‌برد، چنانچه که برای یک هنرمند هیچ‌گونه مرزی وجود ندارد.

ملک جهانی تصریح کرد: سبک رزمی هالا رشته ورزشی برخاسته از دل آذربایجان و مختص ایران است که امروز به سایر کشورهای جهان راه می یابد.

نایب‌رئیس جهانی هنر رزمی هالا با بیان اینکه سبک رزمی هالا بر اساس معیارهای المپیک پایه‌گذاری شده است، خاطرنشان کرد: هنر رزمی هالا با گذراندن مراحل لازم جزو رشته‌های ورزشی المپیک قرار خواهد گرفت.

ورزشکاران در خط مقدم جبهه مبارزه با مواد مخدر هستند

فرماندار شهرستان هوراند نیز در این همایش گفت: با توجه به اینکه هنر رزمی هالا هنر و ورزش ابداعی در کشورمان است باید برای جهانی‌شدن این ورزش بومی تلاش لازم را داشته باشیم.

ابراهیم فریادخواه ورزش هالا را نشان‌گر استقامت، غیرت و ایستادگی یک ایرانی عنوان کرد و بیان داشت: سبک رزمی هالا یکی ورزش‌های مهم و اثرگذار در عرصه تربیت‌بدنی بوده و تعامل ورزشکاران بیشتر از سایر آحاد مردم در این رشته ورزشی نمایان است.

وی با اشاره به اینکه ورزشکاران از جمله گروه های جامعه هستند که به‌دروغ گویی مبتلا نشده‌اند، تصریح کرد: ورزشکاران در خط مقدم جبهه مبارزه با مواد مخدر و دخانیات هستند.

فرماندار شهرستان هوراند اضافه کرد: هر روز تنها با 30 دقیقه ورزش خطر بیماری و مرگ زودرس از بین خواهد رفت و بایستی برای پیشگیری از هرگونه خطرات، ورزشکاران را الگو قرار دهیم.

وی 70 درصد جرائم جامعه را بر اثر سرقت و مواد مخدر دانست و افزود: به دلیل اینکه جامعه را به‌طرف جامعه‌ای بدون جرم سوق دهیم در گام نخست بعد از ایجاد شغل برای جوانان آن‌ها را به سمت ورزش هدایت کنیم.

فریادخواه در پایان با تأکید بر اینکه همکاری مسئولان و ورزشکاران در جهت توسعه ورزش‌های بومی بسیار مهم و مؤثر خواهد بود، خاطرنشان کرد: حمایت هنر رزمی هالا هر فرد ورزشکار را به‌طرف انسانیت، قدرت و آرامش سوق خواهد داد.

خانه هالا جهت حمایت از ورزش‌های بومی در شهرستان اهر ایجاد شود

روزنامه نگار و فعال فرهنگی در منطقه ارسباران نیز در این همایش اظهار داشت: ایرانیان صاحب تمدنی بزرگ در تاریخ هستند و ارسباران در گوشه ای از این کشور نمود و نمادی از این تمدن است.

جعفر خضوعی با تأکید بر اینکه الگوهای فرهنگ‌ غربی بدون هوشیاری مردم و مسئولان جامعه را به چالش خواهد کشید، بیان داشت: اگر فرهنگ‌های اصیل ایرانی را حفاظت نکنیم و اگر زیرساخت های فرهنگی مان را تقویت نکنیم فرهنگ بیگانه خود را بر جامعه ما تحمیل خواهد کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه آذربایجان سر ایران و منطقه ارسباران سر آذربایجان است، اضافه کرد: ثروت تنها مختص به معادن و منابع طبیعی نیست بلکه فرهنگ اصیل ایرانی گران‌بهاترین ثروت بوده و بایستی برای حفظ آن جهت جلوگیری از گسترش فرهنگ غربی تلاش شود.

خضوعی گفت: ارسباران علاوه بر منابع طبیعی غنی مانند جنگل ها و معادن که مورد توجه است، دارای ذخایر و گنجینه های بزرگ فرهنگی است و باید برای حفاظت آنها تلاش گسترده ای صورت گیرد.

دبیر همایش « اهر، شهر هالا» با اشاره به برگزاری این همایش در سال 92 و در زادگاه اسماعیل ملک جهانی بنیانگذار هالا انجام شد، گفت: حرکت خوبی از خاستگاه هالا شروع شده و برگزاری همایش هنر رزمی هالا در هوراند ادامه آن حرکت در راستای گسترش این ورزش بومی ایران است و انشاءا.... با همت ورزشکاران و حمایت مسئولان ادامه خواهد یافت.

این فعال فرهنگی با اشاره به اینکه سبک رزمی هالا اگر در کشورهای دیگری بود قطعاً بیشتر از ایران موردحمایت قرار می‌گرفت، افزود: هر رشته ورزشی که در سایر کشورها ابداع می‌ شود با صرف هزینه‌های زیاد و حمایت دولت ها در مسیر جهانی شدن قرار می گیرد.

وی عزم جدی مسئولان ذیربط را عامل اصلی گسترش جهانی سبک رزمی هالا دانست و ادامه داد: با وجود اینکه تمامی رشته‌های ورزشی کوچک دارای فدراسیون هستند ولی متأسفانه تنها ورزش بومی ایران فدراسیون ندارد.

خضوعی بابیان اینکه ایجاد خانه هالا در شهرستان اهر ضروری است، عنوان کرد: ایجاد فدراسیون ورزش رزمی هالا، جهانی کردن سبک رزمی هالا و حمایت از این ورزش بومی خواسته ورزشکاران این رشته از دولت است.

همایش فرهنگی ورزشی « هوراند و هالا» با حضور گسترده شهروندان و مسئولان هوراند و نایب رئیس جهانی هنر رزمی هالا و جمعی از هالاکاران اهر، هوراند و تبریز در این شهرستان برگزار شد.

گفتنی است؛هنر رزمی هالا ورزش بومی ایران است و توسط اسماعیل ملک جهانی در سال 1357 ابداع و آموزش عملی آن از سال 59 آغاز شد. این رشته ورزشی در سال 1379 از سازمان تربیت بدنی مجوز گرفت و رسمی شد. ملک جهانی متولد سال 1340 در شهر اهر است.

هنر رزمی هالا بر اساس فرهنگ ایرانی و اندیشه اسلامی طراحی شده است. در کلمه ی هالا؛ « ها» به معنای خورشید و مظهر و انرژی و قدرت و « لا» نشانه ی شعار توحید است.