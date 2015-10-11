وزارت خارجه افغانستان به مردم: اطلاعات بدهید جایزه نقدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «عبدالرئوف ابراهیمی»، رئیس مجلس افغانستان در جلسه امروز مجلس گفت: طالبان در شهرهای «چاردره» و «دشت ارچی» پایگاه های نظامی ایجاد کرده و حتی مجروحین خود را نیز در آنجا درمان می کنند.

وی عملیات های ارتش برای پاکسازی این شهر را ناکارآمد خواند و افزود: باید عملیات های منظم تر و گسترده تری برای آزادسازی مناطق تحت اشغال طالبان و تامین امنیت برنامه ریزی و انجام شود.

بنابر این گزارش، پس از گذشت دو هفته از آغاز جنگ در قندوز، این درگیری ها همچنان با شدت ادامه دارد و در این مدت هزاران شهروند قندوزی مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

گفتنی است؛ وزارت خارجه افغانستان نیز روز گذشته اعلام کرد به هر کسی که اطلاعاتی در خصوص تروریست ها در اختیار نیروهای دولتی قرار دهد جایزه نقدی خواهد داد.