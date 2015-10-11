۱۰ درصد مددجویان کمیته امداد خانواده های طلاق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد ذوالفقاری افزود: اعتیاد، بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن الگوی مناسب در زندگی، نداشتن مهارتهای زندگی، فساد، ازدواج مجدد، ناباروری، وابستگی زوجین به اطرافیان و جهت گیری آنها را از دلایل طلاق در میان مددجویان است.



وی با بیان اینکه تعداد زنان فقیری که برای دریافت خدمات حمایتی به کمیته امداد مراجعه می کنند، هرسال در حال افزایش است، تصریح کرد: ۸۱ درصد از زنان سرپرست خانوار به علت فوت همسر، ۱۴ درصد طلاق، پنج درصد به علل دیگر به این نهاد مراجعه کردند.



ذوالفقاری در ادامه اظهار کرد: اکنون یک میلیون و ۹۰۰خانوار در کشور از کمیته امداد خدمت می گیرند که یک میلیون و۱۷۰هزارسالمند، یک میلیون و ۴۹ هزار زن سرپرست، ۲۰۴ هزار یتیم، ۳۰ هزار خانواده زندانی و ۲۰ هزار بیمار صعب العلاج هستند.



ذوالفقاری با بیان اینکه ۵۵ درصد مددجویان روستایی و ۴۵ درصد شهری هستند، تصریح کرد: ۵۷ درصد مددجویان زن و ۴۳ درصد مرد هستند.



معاونت حمایت و سلامت کمیته امداد تحت پوشش بودن مدجویان را به علت فوت سرپرست، از کارافتادگی، طلاق، بیماری و معلولیت سرپرست عنوان کرد و خاطر نشان کرد: خانوارهای تحت پوشش بر اساس خانواده های یک ، ۲، ۳ ، ۴، ۵ نفره و بیشتر از ۵ نفر دسته بندی شده اند.



ذوالفقاری ادامه داد: از جامعه هدف تحت پوشش این نهاد، ۷۳ درصد مددجویان را دارای مسکن ملکی که بخشی از آن غیر مناسب است ، ۹ درصد مسکن ملکی با رهن و اجاره و ۱۸ درصد با سایر مسکن ها می باشند.



وی با تشریح سطح تحصیلات مددجویان ، هرم سنی مددجویان را ترسیم کرد و گفت: ۱۸ درصد مددجویان زیر ۱۸ سال، ۵۲ درصد ۱۸ تا ۶۴ سال و ۳۰ درصد بالای ۶۴ سال سن هستند.



معاون حمایت و سلامت کمیته امداد، توسعه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به جای کمک های بلاعوض و ارائه خدمت به مددجویان موردی را از اولویت های کاری این نهاد برشمرد.

