۷۹۱ طرح مشاغل خانگی به بانک های لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان به اختصاص هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار مشاغل خانگی به استان اشاره کرد و اظهار داشت: دو بانک ملت و صادرات به عنوان بانک های عامل پرداخت کننده تسهیلات مشاغل خانگی در لرستان معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۹۱ طرح مشاغل خانگی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بانک ها معرفی شده است عنوان کرد: توزیع اعتبار بین دستگاه های اجرایی استان صورت گرفته و جلسات هماهنگی در این خصوص برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان سهم بانک صادرات برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دانست و افزود: سهم بانک ملت در این زمینه نیز شش میلیارد تومان است.

آشتاب اضافه کرد: پیش بینی می شود تا پایان هفته جاری اعتبار مورد نیاز برای ارائه تسهیلات مشاغل خانگی در اختیار بانک های استان قرار داده شود.

وی بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی لرستان ۱۰۰ طرح، کمیته امداد استان ۲۶۶ طرح و بنیاد شهید لرستان نیز ۴۲۵ طرح مشاغل خانگی را معرفی کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه در مجموع باید دو هزار و ۵۰ طرح مشاغل خانگی از سوی دستگاه های اجرایی استان معرفی شود تاکید کرد: سایر دستگاه های اجرایی استان تا پایان هفته جاری وقت دارند که طرح های خود را به کارگروه اشتغال استان معرفی کنند.