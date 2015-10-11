استعفای برخی روسای هیئت های ورزشی گلستان به درخواست ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش در گرگان اظهار کرد: به دلیل عملکرد برخی هیئت ها، خواستار استعفای روسای آنها شدیم و به همین دلیل، استعفاهایی را در این مدت شاهد بودیم.

وی افزود: ما نمی دانیم که واقعا چه کسی می تواند در راس یک هیئت ورزشی موفق باشد و تعداد کسانی که در این بخش کارشان را به درستی انجام می دهند، بسیار کم است.

طیبی ادامه داد: البته با این شرایط اقتصادی کمتر کسی حاضر به پذیرفتن مسئولیت یک هیئت ورزشی می شود که حقوق و دستمزدی نیز در آن وجود ندارد. کار کردن در برخی هیئت ها مانند ناشنوایان و نابینایان واقعا مشکل است و به سختی می توان مسئولی برای آن پیدا کرد.

از اعتبارات عمرانی دوره های گذشته استفاده لازم برده نشد

وی با اشاره به پروژه های ورزشی نیمه تمام استان گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان محکوم به اتمام این پروژه هاست و در حال حاضر مبلغ ۲ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه هتل ورزش گرگان از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دریافت کرده ایم و بخشی اعتبار نیز برای تکمیل سالن صدرای بندرگز که ۱۸ سال متوقف مانده، در نظر گرفته شده و در حال پیگیری هستیم تا چند پروژه ورزشی استان را در دهه مبارک فجر افتتاح کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان افزود: با وجود اینکه اعتبارات عمرانی خوبی در دوره های گذشته داشتیم، اما استفاده لازم از آنها برده نشد و سالن هایی در روستاهای استان ساخته شدند که درآمدزایی ندارند.

طیبی تصریح کرد: بر اساس ماده ۸۸، سالن های ورزشی باید واگذار شوند تا هزینه هیئت ها از این طریق تامین شود، اما متاسفانه در روستاها، درآمدی از اجاره سالن نداریم و نگهداری آن نیز بسیار مشکل است.

وی ادامه داد: به عقیده من اگر به جای احداث سالن در روستاها، در هر شهرستان یک استخر می ساختیم، هزینه های ورزش آن شهرستان تامین می شد.

طیبی با اشاره به حضور تیم های جواهری گنبد در لیگ برتر والیبال و شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال اظهار کرد: تیم جواهری گنبد با ترکیبی بومی و جوان در لیگ برتر والیبال حضور خواهد یافت و با بها دادن به بازیکنان جوان، می تواند در سال های آینده نتیجه بگیرد، تیم بسکتبال شهرداری گرگان نیز باید بیشتر از بازیکنان بومی و جوان استفاده کند، زیرا عدم نتیجه گیری با تیم بومی بهتر از نتیجه نگرفتن با تیمی غیربومی است.

فدراسیون رغبتی برای برگزاری انتخابات هیئت فوتبال گلستان ندارد

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در خصوص برگزار نشدن مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال گلستان گفت: بارها آمادگی مان را برای برگزاری مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان به فدراسیون اعلام کرده ایم و حتی آقای کفاشیان اعلام کرد که انتخابات گلستان، اواخر مهر یا اوایل آبان برگزار شود.

طیبی خاطرنشان کرد: مجامع انتخاباتی استان های گیلان و کردستان برگزار شده و فقط گلستان باقی مانده، اما من خوشبین نیستم و احساس می کنم فدراسیون فوتبال رغبتی برای برگزاری انتخابات هیئت فوتبال گلستان ندارد.

وی افزود: مکاتبه ای با بازرسی وزارت ورزش و جوانان داشته ایم و اداره کل ورزش و جوانان وظیفه خود را برای پیگیری در برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان انجام داده است.

طیبی در خصوص افت کشتی گلستان در سال های اخیر گفت: آقای نظری مهر به عنوان رئیس هیئت، منابع در آمدی خوبی به هیئت کشتی تزریق کرد، اما این هیئت در لایه های زیرین نیاز به انسجام دارد و نتایجی حال حاضر در کشتی آزاد و فرنگی، زیبنده کشتی استان نیست.

اداره کل ورزش و جوانان، متولی جوانان نیست

وی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان، متولی جوانان نیست، گفت: ۱۸ دستگاه در بخش جوانان مکلف هستند و ما به عنوان دستگاه هماهنگ کننده عمل می کنیم و یک معاونت در وزارت ورزش و جوانان نمی تواند مشکل جوانان را حل کند.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان از تعامل با آموزش و پرورش در بخش استعدادیابی خبر داد و یادآور شد: شیوه نامه کاری مشترکی را در ۱۰ رشته با آموزش و پرورش تدوین کرده ایم که یافتن استعدادها بر عهده آموزش و پرورش و نگهداری و پرورش آنها با اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی خواهد بود و یک ورزشکار برای رسیدن به قهرمانی باید در مسیر مورد نظر قرار بگیرد.

طیبی در پایان به برگزاری حدود ۲۵۰ برنامه در هفته تربیت بدنی و ورزش در گلستان اشاره و اظهار کرد: بخش اعظم این برنامه ها برگزاری مسابقات ورزشی در سراسر استان است و همایش بزرگ ورزش استان با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار، برنامه های فرهنگی، پیاده روی و ورزش همگانی از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش در گلستان به شمار می رود.