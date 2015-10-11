چکناواریان برای «محک» نواخت/ هدیه تولد کودکانه

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت «شب عاشقانه‌های لوریس چکناوریان» با اجرای ارکستر سمفونیک «البرز» و به رهبری لوریس چكناوریان ۱۸ مهرماه ۹۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد و ۵۰ درصد از عواید حاصل از این برنامه به کودکان مبتلا به سرطان تحت حمایت مؤسسه خیریه محک اختصاص یافت.

این کنسرت با حضور هنرمندانی چون فرهاد فخرالدینی، طاها بهبهانی، هوشنگ کامکار، محمد سریر و انوشیروان روحانی برگزار شد.

در ابتدای کنسرت آراسب احمدیان مدیر عامل محک گفت: ما قدردان مردمی هستیم که در طول نزدیک به ۲۵ سال با نیک‌اندیشی و نیکوکاری موجب شدند درمان کودکان معصوم مبتلا به سرطان مطابق با بالاترین سطح كیفی در جهان محقق شود. سازمانی كه با همراهی مردم توانست در ممیزی شرکت بازرسی بین‌المللی SGS رتبه دهم را در جهان كسب كند و نشان طلای انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه IPMA را به عنوان اولین سازمان مردم‌نهاد در جهان كسب كند د

لوریس چکناواریان کنسرت خود را در دو بخش اجرا کرد و بعد كودكان مبتلا به سرطان با همراهی كودكان یاور محک تابلو نقاشی خود را به مناسبت تولد چكناوریان به وی اهدا كردند.

چکناواریان آثار خود را با هدف رساندن پیام زندگی به كودكان مبتلا به سرطان رهبری كرد.

این كنسرت با همكاری مؤسسه خیریه محک برگزار شد و اركستر سمفونیك «البرز» برای اولین بار به رهبری این هنرمند آثارش را به تهیه کنندگی سیّد محمد حسین مقدس تفرشی اجرا كرد.