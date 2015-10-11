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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۶

ضمانت معاون سیاسی استان بوشهر به دلواپسان انتخابات

ضمانت معاون سیاسی استان بوشهر به دلواپسان انتخابات

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار بوشهر گفت: دلواپس برگزاری انتخابات مجلس نباشید، چرا که به تمام افراد در استان ضمانت می‌دهم انتخابات در امنیت کامل انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص انتخابات و تبلیغات برخی کاندیدا در مراسمات محرم، اظهار داشت: حرام یا بلامانع بودن تبلیغات انتخابات در مراسمات محرم بر عهده مراجع و مبلغان دینی است.

وی در خصوص اجرا و روند برگزاری انتخابات مجلس، بیان کرد: تمام تمهیدات برای اجرای ارکان انتخابات با اقتدار و قانونی انجام شده است و انتخابات در سلامت کامل اجرا خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استان بوشهر بیان کرد: تمام تلاش برگزارکنندگان انتخابات این است که انتخابات در یک فضای رقابتی و باشکوه انجام شود.

حقیقی در ادامه گفت: دلواپس برگزاری انتخابات مجلس نباشید، چرا که به تمام افراد در استان ضمانت می‌دهم انتخابات در امنیت کامل انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دشمنان از اجتماع و وحدت ما هراس دارد، خاطرنشان کرد: محرم یک اجتماع عظیم است که مسلمانان بدون فراخوان دور هم جمع می‌شوند و دشمنان از این حرکت‌ها می‌ترسند.

معاون استاندار بوشهر در ادامه گفت: علی‌رغم تاکیدات متعدد، در برخی مراسمات محرم شاهد رفتارها، سبک‌ها و شیوه‌های نادرست هستیم که باید تمام این رفتارها تحلیل و بازبینی شود.

کد مطلب 2938206

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