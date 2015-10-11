ضمانت معاون سیاسی استان بوشهر به دلواپسان انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص انتخابات و تبلیغات برخی کاندیدا در مراسمات محرم، اظهار داشت: حرام یا بلامانع بودن تبلیغات انتخابات در مراسمات محرم بر عهده مراجع و مبلغان دینی است.

وی در خصوص اجرا و روند برگزاری انتخابات مجلس، بیان کرد: تمام تمهیدات برای اجرای ارکان انتخابات با اقتدار و قانونی انجام شده است و انتخابات در سلامت کامل اجرا خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استان بوشهر بیان کرد: تمام تلاش برگزارکنندگان انتخابات این است که انتخابات در یک فضای رقابتی و باشکوه انجام شود.

حقیقی در ادامه گفت: دلواپس برگزاری انتخابات مجلس نباشید، چرا که به تمام افراد در استان ضمانت می‌دهم انتخابات در امنیت کامل انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دشمنان از اجتماع و وحدت ما هراس دارد، خاطرنشان کرد: محرم یک اجتماع عظیم است که مسلمانان بدون فراخوان دور هم جمع می‌شوند و دشمنان از این حرکت‌ها می‌ترسند.

معاون استاندار بوشهر در ادامه گفت: علی‌رغم تاکیدات متعدد، در برخی مراسمات محرم شاهد رفتارها، سبک‌ها و شیوه‌های نادرست هستیم که باید تمام این رفتارها تحلیل و بازبینی شود.