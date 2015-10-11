افتتاح ۲ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نقی صالحی بعداز ظهر ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از نخبگان سی و سومین دوره مسابقات فرهنگی و هنری استان زنجان گفت: یکی از آثار برگزاری این مراسم الگوسازی از برجستگان و هنرمندان در میان دانش آموزان است. در هفته کودک سال جاری دو مرکز کانون پرورش فکری یکی در شهرستان زنجان و دیگری در شهرستان سجاس افتتاح می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان با اشاره به شرایط ویژه جامعه امروز از لحاظ پیشرفت در ارتباطات گفت: مقتضیات جامعه نشان از انفجاری در عصر ارتباطات دارد و برای مواجه شدن با این پدیده نیاز به هوشیاری بیشتر و تلاش مضاعف و مجهز شدن به دانش روز توسط اهالی فرهنگ و هنر است.

صالحی تلاش و مقام آوری دانش آموزان نخبه استان را نوعی حرکت رو به جلو دانست و افزود: حرکت رو به جلو نشان از پویایی دارد و این خود پیشرفتی بزرگ در جامعه محسوب می شود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با حمایت از فعالان هنری، ادبی، علمی، فرهنگی و دینی وظیفه خود را در جهت این پویایی انجام خواهد داد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان با اشاره به محدویت کانون در عضو گیری گفت: تنها افراد ۶ الی ۱۶ سال می توانند در کانون عضو باشند و کانون به کشف، شناسایی و پرورش استعداد ها در این افراد می پردازد.

صالحی تصریح کرد: به منظور عدم غفلت از استعدادهای موجود در استان سازمان آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان اقدام به امضای تفاهم نامه ای کرده اند که باعث ایجاد بستری در شناسایی نخبه گان دانش آموزشده است.

وی با اعلام بومی سازی شدن این تفاهم نامه در کشور گفت: استفاده از ظرفیت ها، امکانات، تجهیزات و تجربیات ارزشمند موجود در معلمین آموزش و پرورش و مربیان کانون از اهداف این تفاهم نامه است و این امر فرصتی برای تجلیل از نخبه گان استان و اجرای برنامه های مشترک فرهنگی و هنری در استان است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان از فعالیت ۲۱ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان خبر داد و افزود: در هفته کودک امسال ۲ مرکز دیگر یکی در شهرستان زنجان و دیگری در شهرستان سجاس استان زنجان افتتاح خواهد شد.

صالحی تلاش کانون را در جهت تحت پوشش قرار دادن تمامی مناطق استان اعلام کرد و گفت: آموزش های کانون به صورت رسمی و مستقیم انجام می شود ولی فعالیت های این مرکز به صورت غیر رسمی و غیر مستقیم است و نوعی از فعالیت های ۴۴ گانه محسوب می شود که در بعد ادبی، دینی، فرهنگی، هنری و تمام رشته های مورد علاقه اعضای کانون فعال است.