آلمان با صدرنشینی صعود کرد/ لهستان سهمیه دوم را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای مقدماتی یورو ۲۰۱۶ در گروه D یکشنبه شب ادامه پیدا کرد که در یکی از بازی‌ها تیم ملی آلمان میزبان گرجستان بود و در پایان این تیم سختکوش را با حساب ۲ بر یک شکست داد.

نیمه اول این بازی بدون گل خاتمه یافت. در نیمه دوم آلمان توسط توماس مولر (۵۰- پنالتی) از حریف پیش افتاد اما جابا کانکاوا (۵۳) کار را به تساوی کشاند. در دقیقه ۷۹ بازی بود که مکس کروزه گل دوم آلمان را به ثمر رساند تا خیال ژرمن‌ها از صدرنشینی راحت شود. قهرمان جهان با این برد ۲۲ امتیاز شد و راهی یورو ۲۰۱۶ شد.

حساس‌ترین بازی این گروه را تیم‌های لهستان و ایرلند برگزار کردند که این دیدار با حساب ۲ بر یک به سود لهستان پایان یافت. برای لهستان در این بازی گریگوری کریچوویاک (۱۳) و رابرت لواندوفسکی گل زدند و تنها گل تیم ایرلند توسط جاناتان واترز (۱۶) به ثمر رسید. لهستان با برد در این دیدار حساس ۲۱ امتیازی شد و به مرحله نهایی رقابتهای یورو ۲۰۱۶ صعود کرد و ایرلند به پلی آف رسید.

در دیگر باز تیم جبل الطارق میزبان اسکاتلند بود که جدال دو تیم با برتری ۶ بر صفر اسکاتلند خاتمه یافت.