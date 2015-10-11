تمرینات ویژه برانکو برای هماهنگی بازیکنان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که رضا خالقی‌فر در تمرین گروهی پرسپولیس شرکت کرد. حاشیه های این تمرین را در زیر می خوانید:

* برانکو ایوانکوویچ در این تمرین، تمرینات ویژه ای را برای مدافعان و مهاجمان تیمش در نظر گرفته بود.

* آقاوسط دیگر برنامه کادر فنی برای این جلسه تمرینی بود که برانکو ایوانکوویچ تاکید ویژه ای داشت تا بازیکنان به خوبی عمل حفظ توپ را انجام دهند و در پاسکاری های کوتاه نیز دقت داشته باشند.

* سپس مدافعان و مهاجمان تیم از هم متمایز شدند. مهاجمان در قسمت شوت‌زنی و سانتر از جناحین پرداختند و مدافعان نیز زیر نظر آندره پانادیچ به نحوه صحیح دفاع کردن مشغول شدند.

* رضا خالقی فر که در روزهای اخیر به علت مصدومیت به صورت اختصاصی تمرین می کرد، در این تمرین همراه سایر نفرات تیم به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی پرداخت.

* بابک حاتمی نیز که دچار مصدومیت است، ابتدا برای دقایقی به صورت اختصاصی گرم کرد و در قسمتی از تمرینات به تیم ملحق شد. حاتمی پس از دقایقی دوباره به صورت اختصاصی به دویدن دور زمین پرداخت.

* سرخ‌پوشان سپس به فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین پرداختند که برانکو تاکید داشت که آنها با پاسکاری‌های کوتاه به دروازه حریف راه پیدا کنند.

* مهرداد کفشگری نیز که مصدوم است، برای دقایقی به زدن وزنه پرداخت و سپس به صورت اختصاص دور زمین دوید.

* سرخ‌پوشان سپس به فوتبال درون تیمی به نحوه جالبی مشغول شدند، به طوریکه برانکو ایوانکوویچ برای هر کدام از بازیکنان منطقه‌ای در نظر گرفته بود که آنها تنها حق تردد در آن قسمت از زمین را داشتند.

* سرمربی پرسپولیس تاکید ویژه ای داشت که بازیکنان با پاسکاری های کوتاه هماهنگی بیشتری در زمین پیدا کنند.