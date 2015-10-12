مجید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انمیشین «پسر کاغذی» که برای پخش از کانال پویا تولید شده است، بیان کرد: ما حدود ۲ سال پیش ایده ای داشتیم که کاری را برای گروه سنی خردسال و کودک تولید کنیم که هم سبک کودکانه ای داشته باشد و هم از نظر تکنیک پیچیدگی نداشته باشد.

وی ادامه داد: هدف ما این بود که اثری ساده و جذاب تولید کنیم و گرافیک های مختلفی را برای آن آزمودیم و تصمیم گرفتیم از میان آنها روی گرافیک کاغذی کار کنیم. در این سبک گویی فضاها و شخصیت ها روی کاغذهایی ساخته شده اند که با مداد رنگی نقاشی شده اند.

محمدی به حضور راوی در این انیمیشن اشاره کرد و توضیح داد: در چنین سبکی که طرح ها کاغذی هستند چهره و میمیک مفهومی ندارد و ما در کار از راوی استفاده کردیم تا اتفاقات با قصه‌گویی او دنبال شود. این انیمیشن اولین بار در یک قسمت برای ایده یک کار آموزشی ساخته شد که درباره فرهنگسازی مصرف دارو بود و ارتباطی با سنین کودک نداشت اما چون کار خوب از آب درآمده بود آن را به مسئولان مرکز صبا نشان دادیم و قرار شد با همان سبک برای کودکان هم تولید شود.

کارگردان انیمیشن «پسر کاغذی» درباره موضوعات این اثر یادآور شد: این انیمیشن به کودکان مسایل ساده زندگی و مدرسه رفتن را می آموزد که از جمله آنها می توان به فواید صبحانه، کار گروهی، خوب گوش کردن، استفاده از کتابخانه مدرسه، ورزش، ماه رمضان، نوروز و... اشاره کرد.

وی در پایان درباره جزییات این انیمیشن عنوان کرد: حدود پنج ماه پیش ساخت انیمیشن به پایان رسید و ما آن را در ۱۳ قسمت حدودا ۲ دقیقه ای تولید کردیم که البته تعداد بسیار بالاتری را برای تولید پیش بینی کرده بودیم و ممکن است ادامه داشته باشد چراکه به راحتی می توان از این طریق برای کودکان فرهنگسازی کرد. گاهی انتقال یک مفهوم با ساده ترین زبان بهترین روش است.

عوامل این انیمیشن عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: مجید محمدی، نویسنده: فاطمه یاسین، طراح فضا و شخصیت ها: شهرام شیرزادی، رنگ: آذین وحیدنیا، سرپرست تیم مدلسازی: حمیدرضا حسنلو، سرپرست تیم انیمیت: ابراهیم علوی زاده، صداگذاری، موسیقی، افکت: احمد کاظمیان، راوی: مهبد قناعت پیشه.