سفر وزیرخارجه ژاپن به تهران/حضور روسای شرکتهای بزرگ در هیئت همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن در راس هیئتی سیاسی – اقتصادی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۴ جهت انجام دیدار رسمی به جمهوری اسلامی ایران سفر می کند.

تنی چند از روسای شرکت های بزرگ ژاپنی هیئت وزیر خارجه ژاپن را در این سفر همراهی خواهند کرد. این سفر در قالب دیدارهای رسمی مقامات عالیه دو کشور در سطح وزرای خارجه انجام خواهد گرفت و مباحث مرتبط با روابط دو جانبه و گسترش حوزه های همکاری دو جانبه در زمینه های مختلف از موضوعات مورد بحث میان مقامات دو کشور خواهد بود.

علاوه بر موضوعات دو جانبه، رایزنی در خصوص مسائل مهم منطقه ای و بین المللی نیز در دستور کار مذاکرات وزرای خارجه دو کشور قرار دارد

بر اساس این گزارش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و همتای ژاپنی وی در پایان ملاقات دو جانبه در مصاحبه مطبوعاتی مشترک، اهداف و برنامه های سفر و دستاوردهای آن را تشریح خواهند نمود.