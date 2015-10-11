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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۵۴

بازگشت آرامش به شهر قندوز پس از دو هفته درگیری

بازگشت آرامش به شهر قندوز پس از دو هفته درگیری

پس از گذشت دو هفته از درگیری های سنگین قندوز در شمال افغانستان، مقامات محلی از بازگشت آرامش به این شهر خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، «سید سرور حسینی»، سخنگوی پلیس قندوز به رسانه ها گفت امروز این شهر به حالت طبیعی بازگشته و هم اکنون نظم و آرامش خوبی در شهر وجود دارد.

وی با اشاره به کاهش تهدیدهای دشمن در قندوز به مردم فراخوان بازگشت داد و اعلام کرد شهروندانی که مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند می توانند به قندوز بازگردند.

سخنگوی پلیس قندوز اظهار داشت: دولت در قدم اول تلاش دارد جریان برق را به شهر وصل کند و تا فردا این مساله محقق خواهد شد. وی افزود: نیروهای امنیتی تمام رفت و آمدها را زیر نظر دارد و اجازه نمی دهند طالبان بار دیگر امنیت قندوز را به مخاطره بیندازند.

کد مطلب 2938280

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