به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی عصر یکشنبه در نشست مدیران بنگاههای اقتصادی و تشکلهای مازندران افزود: همچنین ۳۲۲ طرح رد شده، ۵۲۰ طرح تصویبشده و ۱۲۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان برای طرحها در دست بررسی است.
وی در این جلسه اظهار داشت: قبل از سفر رئیسجمهور به استانهای کشور نشستهایی با پارک علم و فنآوری شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهیان و خارجیان مقیم استانها برای بررسی مشکلات و مسائل آنها برگزار میکنیم.
وی بابیان اینکه این صندوق در سال ۸۹ برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و با سرمایه سه هزار میلیارد تومانی تأسیس شد گفت: مقرر شد نیم درصد بودجه عمومی کشور هرساله به این صندوق تخصیص یابد ولی هنوز این امر محقق نشده است.
سلطانی تصریح کرد: این صندوق یک سازمان توسعهای مستقل از دولت است که اساسنامه آن در دولت مصوب و در شورای نگهبان تأیید شد و اعتبار واریزی به این صندوق به دولت بازنمیگردد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی رئیسجمهوری، مأموریت صندوق را توسعه فنآوری از طریق بخش خصوصی برشمرد و افزود: نیم درصد بودجه عمومی اگر هرساله به این صندوق واریز شود پس از ۲۰ سال سرمایه قابلتوجهی برای تسهیل بخش خصوصی خواهیم داشت.
وی مزایای شرکتهای دانشبنیانی که در این صندوق عضو هستند را معافیت مالی، معافیت ۱۵ ساله گمرکی و حضور در شعاع ۲۰ کیلومتری تهران و استفاده از مزایای صندوق برشمرد.
سلطانی بابیان اینکه روزبهروز استفاده از تولیدات دانشبنیان زیاد میشود ابراز داشت: تعریف شرکتهای دانشبنیان معادل شرکتهای های تک نیست بلکه شرکتهایی باقابلیتهای متوسط را نیز در برمیگیرد و شرکتهایی که بیش از ۴۹ درصد آنها از آن دولت است نمیتوانند از این صندوق استفاده کنند.
خدمات ویژه صندوق نوآوری/ کم بود شمار شرکت های دانش بنیان مازندران
وی خدمات این صندوق را شامل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه چهار درصد تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای تولید محصول دانشبنیان به شرکتهای نوپا، تولیدی و صنعتی دارای فعالیت دانشبنیان، پرداخت وام ۱۴ و ۲۲ درصد تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تا ۵ سال، لیزینگ تولیدات شرکتهای دانشبنیان تا ۹ درصد و فراهم کردن ضمانتنامه برای کارخانهها برشمرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: قانون به ما اجازه داده سهم شرکتهای دانشبنیان را خریداری و سرمایهگذاری کنیم و در تأمین دفاتر برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان کوچک، اتخاذ تصمیم برای پرداخت بدهی شرکتهای دانشبنیان که بدهی دارند و بدهی آنها بیشتر از تسهیلات ما نباشد، فعال هستیم.
سلطانی گفت: ۴۴ شرکت در مازندران دانشبنیان شدهاند که نسبت بهکل کشور ۲.۶ دهم درصد است که با توجه به جمعیت چهاردرصدی استان نسبت به جمعیت کشور، شرکت دانشبنیان استان کم است.
وی با اشاره به اینکه ۲۳۰ طرح در استان به صندوق معرفیشده است افزود: ۱۶ طرح با دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مصوب شده که این میزان در کل کشور ۲۲۰ میلیارد تومان بوده است.
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز اظهار داشت: بخش اقتصادی میتوانند با این صندوق ارتباط داشته باشند و شرکتهای دانشبنیان هم میتوانند از این بخش استفاده کنند و منشاء خیر برای استان و کشور باشند.
مهاجر تصریح کرد: ما نماینده بخش خصوصی هستم که در ارتباط با صندوق اطلاعات لازم را در اختیار این بخش میگذاریم تا از این ظرفیت استفاده کنیم.
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