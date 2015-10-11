  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۵۴

فرمانده پلیس راه کرمانشاه:

تجاوز به چپ در محور کنگاور به نهاوند ۲ کشته بر جای گذاشت

تجاوز به چپ در محور کنگاور به نهاوند ۲ کشته بر جای گذاشت

کرمانشاه- فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه گفت: تجاوز به چپ در محور کنگاور به نهاوند سبب کشته شدن ۲ نفر و مصدومیت ۲ شهروند دیگر شد.

سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی وقوع تصادف میان دو دستگاه پژو ۴۰۵ و پژو پارس در محور کنگاور به نهاوند ۲ تن در دم جان باختند و ۲ نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

وی تجاوز به چپ از سوی راننده پژو پارس را سبب وقوع این سانحه دلخراش عنوان کرد و گفت: سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ به شدت زخمی و توسط اورژانس و نیروهای امدادی به مرکز درمانی انتقال یافتند.

سرهنگ مرادی با اعلام هشدار جدی به قانون شکنان در جاده‌ها گفت: رانندگان در جاده‌های دو طرفه با حساسیت و محاسبه دقیق اقدام به رانندگی کنند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه سرعت و سبقت غیر مجاز را عامل اصلی وقوع تصادفات در استان دانست.

کد مطلب 2938294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها