تجاوز به چپ در محور کنگاور به نهاوند ۲ کشته بر جای گذاشت

سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی وقوع تصادف میان دو دستگاه پژو ۴۰۵ و پژو پارس در محور کنگاور به نهاوند ۲ تن در دم جان باختند و ۲ نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

وی تجاوز به چپ از سوی راننده پژو پارس را سبب وقوع این سانحه دلخراش عنوان کرد و گفت: سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ به شدت زخمی و توسط اورژانس و نیروهای امدادی به مرکز درمانی انتقال یافتند.

سرهنگ مرادی با اعلام هشدار جدی به قانون شکنان در جاده‌ها گفت: رانندگان در جاده‌های دو طرفه با حساسیت و محاسبه دقیق اقدام به رانندگی کنند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه سرعت و سبقت غیر مجاز را عامل اصلی وقوع تصادفات در استان دانست.