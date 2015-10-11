به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد یکشنبه‌شب در همایش طلایه‌داران تبلیغ در بوشهر اظهار داشت: بعد از مذاکرات هسته‌ای ۵+۱ که در وین به توافق انجامید، امید و نشاط در بین قدرت‌های جهانی ایجاد شد زیرا آنها فکر کردند توافقات می‌تواند وسیله‌ای برای نفوذ در جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی با بیان اینکه این اتفاق روزنه نفوذ استکبار در ایران پس از ۳۷سال بود، گفت: برخی چراغ سبزهای آگاهانه و غیر آگاهانه مسئولان نیز تاییدی به خیالات قدرت‌های جهان بودند.

آمریکا هیچ گاه به وعده هایش عمل نکرده است

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تاکیدات رهبری در خصوص رخنه فرهنگی دشمنان خاطرنشان کرد: پس از توافق نامه مقام معظم رهبری خیلی جدی بر کنترل افکار عمومی و بیداری فرهنگی تاکید کرده است.

روحانی‌نژاد با بیان اینکه آمریکا هیچ‌گاه به وعده‌هایش عمل نکرده است، اظهار کرد: نفوذ در کشور، وسوسه جامعه و تغییر آنها به سمت منافع خود از فعالیت‌های دشمن بوده است.

وی گفت: کمرنگ‌شدن ارزش‌ها و ترویج لا ابالی‌گری و بی‌مصرف‌بودن در بین جوانان یکی از اهداف دشمنان است و ما باید با افزایش دشمن‌گریزی و انقلابی‌گری به دشمن اجازه رسیدن به اهدافشان را ندهیم.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با عنوان اینکه نقد هسته‌ای خوب است اما تخریب نباید صورت بگیرد، گفت: نباید فراموش شود که این تیم، شامل افراد مورد تایید مقام معظم رهبری است و کف تعیین شده مورد توافق قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همیشه مدافع مظلومان جهان است، افزود: در هر نقطه جهان مسلمانی نیازمند کمک بود به یاری آنها خواهیم رفت.

روحانی‌نژاد با عنوان اینکه امید دشمنان نظام به انتخابات سال جاری است، گفت: هر فردی نمی‌تواند به عنوان مجلس شورای اسلامی و خبرگان راه یابد مگر اینکه به ولی فقیه اعتقاد داشته باشد و در این راستا مبلغین نقش اساسی دارند.