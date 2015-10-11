تکذیب هلاکت سرکرده داعش/ البغدادی در الانبار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حمله نیروهای ارتش عراق در روز یکشنبه خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش منتشر شد، خبری که ساعاتی بعد تکذیب شد.

بر اساس این گزارش ابوبکر البغدادی در میان کشته شده های کشف نشده است و در اجساد بیمارستان نیز جسد وی وجود ندارد. به گفته منابع عراقی در حمله نیروهای ارتش این کشور به کاروان داعش دو سرکرده ارشد این گروهک به نام «عمر الکبیسی» و «ابوسعد کربولی» کشته شده اند.

این حمله در منطقه بوکمال واقع در غرب عراق علیه کاروان داعش انجام شد که تقریباً تمام تروریست های حاضر در کاروان به هلاکت رسیدند.

البغدادی در ماه مارس نیز در حمله جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در عراق مجروح شده بود. منابع محلی می گویند محل استقرار بغدادی در غرب استان الانبار قرار دارد.

تروریست های داعش سال گذشته با عبور از خاک سوریه وارد عراق شده و بخش هایی از مناطق این کشور را اشغال کردند. در واکنش به این اقدام ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی توانست بخش هایی از خاک این کشور را از اشغال تروریست ها خارج کند.