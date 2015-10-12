چشم انداز توسعه کرمانشاه بعداز سفر رهبر انقلاب/امید به مصوبات مهر

خبرگزاری مهر - گروه استانها: سالهای پیش از ۹۰ و مقارن با سالهای کودکی و نوجوانیمان، همیشه منتظر مهرماه یا همان ماه مهر و مدرسه بودیم، ماهی پر از شور و مهربانی برای ما که یکعمر آرزویمان را به آغاز آن برای رفتن به مدرسه و پسازآن دکتر شدن، مهندس شدن، خلبان شدن و معلم شدن بسته بودیم.
مهرماه یا ماه مهر از دیرباز و در ایران باستان نیز یادآور شادی و پاکوبی ایرانیان بوده است و «جشن مهرگان» یا «جشن مهر» که یکی از بزرگترین جشنهای ایران پس از نوروز بوده در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار میشده است.
اما ماه مهر برای کرمانشاهیان رنگ و بوی خاص دیگری نیز دارد، روزگاری که برای آنان یادآور حضور میهمان عزیز مهر در استان کرمانشاه است، میزبانی که تحقق اندیشههای او میتواند تحولی عظیم را در اوج محرومیتها رقمزده و توسعه را برای استانهای محروم و جنگزدهای چون کرمانشاه رقم بزند.
آری، کرمانشاه و کرمانشاهیان ۴ سال پیش در چنین روزی در تب و تاب دیدار عزیزی بودند که با هر قدمش میتوانست مهر، مهربانی و برکت را به ارمغان آورد.
کرمانشاهیان در ۲۰ مهرماه ۱۳۹۰ میزبان مقام معظم رهبری بودند، یک میزبانی بهیادماندنی از میهمانی که ۲۲ سال انتظار دیدارش به طول انجامید و شور و شوق و محبت برای شهر به ارمغان آورده بود.
سفر رهبر انقلاب علاوه بر برکات معنوی اش، سه هزار میلیارد تومان مصوبه برای ایجاد تحول و توسعه در استان محروم کرمانشاه نیز رقم زد.
البته در سالهای تعیینشده برای تحقق مصوبات و پسازآن اقدامات زیادی در اجرای مصوبات مذکور صورت گرفته و عنایات مقام معظم رهبری و تأکیداتشان بر اجرای هر چه سریعتر پروژههای استان تا حد زیادی در این زمینه کمککننده بوده است.
اما بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده برای مصوبات مذکور یعنی سال ۹۰ تا ۹۳ ما شاهد به تأخیر افتادن اجرای برخی از مصوبات از سوی دولتها چون پالایشگاه آناهیتا، کارخانه خودروسازی و راهآهن غرب تاکنون بوده ایم.
پروژههایی که برخی از آنها هنوز هم در اجرا با مشکلاتی مواجه هستند و شاید اگر همتی برای اجرای هر چه سریعتر آن صورت نگیرد تا پایان امسال نیز به بهرهبرداری نرسد و عمر سهساله این پروژه ها به درازا بکشد.
تحقق مصوبات سفر رهبری می تواند رفع کننده بخش زیادی از محرومیت ها باشد
یک شهروند کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتظارات مردم استان از مسئولان استانی پس از سفر مقام معظم رهبری و تصویب ۳۰۰۰ میلیارد تومان طرح گفت: همانگونه که بارها بیانشده است پس از سفر آقا به استان کرمانشاه و استقبال بینظیر مردم استان از ایشان و پس از تصویب اعتبارات برای پروژه های مختلف اینک زمان نشان دادن اراده دولت برای تحقق پروژه هاست.
خلیل منتی افزود: استان کرمانشاه، استان محرومی است که نقاط محروم زیادی را در خود جایداده است و مصوباتی که از آنها بهعنوان کلید حل بسیاری از مشکلات کرمانشاه یادشده است میتواند تا حد زیادی رافع محرومیتهای مذکور باشد.
وی با اشاره بهسختی های متحمل شده مردم کرمانشاه در هشت سال دوران دفاع مقدس، بر توجه به این استان محروم و البته مهم ازنظر موقعیت استراتژیکی و به تعبیر رهبری بهعنوان «سینه ستبر ایران» تأکید کرد.
این شهروند کرمانشاهی، بسیاری از محرومیتهای استان کرمانشاه را نتیجه هشت سال جنگ تحمیلشده به مردم این استان برای دفاع از کیان اسلامی دانست و گفت: حق مردم کرمانشاه اجرای هر چه سریعتر مصوبات مذکور است تا حداقل شاهد رفع بزرگترین و مهمترین معضل موجود در این استان یعنی بیکاری که مادر همه معضلات و نا به هنجاریها است باشیم.
منتی ابراز امیدواری کرد هر چه سریعتر شاهد اجرای مصوبات مذکور در استان باشیم تا درنتیجه این توجه رهبر انقلاب به استان کرمانشاه چند هزار شغل برای جوانان تحصیلکرده و بیکار کرمانشاهی ایجاد شود.
تحقق مصوبات سفر رهبر نقطه عطفی برای ایجاد تحول در کرمانشاه است
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری و تأثیرات آن بر استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه نقطه آغاز و پایان جنگ بوده و مردم این استان نقش بسزایی در پیروزی آن ایفا کردهاند، لذا شایسته بهترین خدمات هستند.
محمدابراهیم محبی تصریح کرد: استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس از کیان اسلامی متحمل هزینههای زیادی شده که عقبماندگیهای بسیاری را در حوزههای مختلف برای او رقمزده است.
وی با تأکید بر ابعاد معنوی و مادی سفر مقام معظم رهبری بهعنوان راهگشای بسیاری از مشکلات استان گفت: این سفر خیر و برکات فراوانی را برای استان کرمانشاه به ارمغان آورده است و در صورت تحقق مصوبات آن میتوان شاهد یک جهش توسعهای در استان بود.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با تأکید و یادآوری اینکه مصوبات مذکور باید طبق برنامه زمانبندی تا سال ۹۲ به بهرهبرداری میرسید از عدم اجرای کامل آنها توسط دو دولت گذشته و حال طی چهار سال سپریشده از سفر معظم له به استان ابراز نارضایتی کرد.
وی تحقق مصوبات مذکور را نقطه عطفی برای ایجاد تحول و رفع عقبماندگیهای تاریخی استان کرمانشاه دانست.
محبی بر اجرای مصوبات توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در مرحله بعد وزارتخانههای متبوع تأکید کرد.
وی از پیگیری مجمع نمایندگان استان برای اجرای مصوبات مذکور خبر داد و از عملکرد دولتهای دهم و یازدهم در اجرای آن ابراز نارضایتی کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان بر تسریع در اجرای برخی از مصوبات باقیمانده مهم چون راهآهن غرب کشور، پالایشگاه آناهیتا و آزادراه کربلا تأکید کرد.
اجرای مصوبات سفر رهبری شاخص های توسعه ای استان را ارتقاء خواهد داد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصوبات سفر رهبری به استان کرمانشاه، این سفر را مایه خیر، برکت و تحول در استان کرمانشاه دانست که دستاوردهای زیادی را در حوزههای مختلف به همراه داشته است.
طهمورث الیاسی با یادآوری عقبافتادگی استان در بسیاری از شاخصهای توسعه، اجرای مصوبات سفر رهبری را راهگشای مشکلات استان، رفع محرومیتها و جبران عقبماندگیهای استان در راستای سرعت بخشیدن به روند توسعه عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه طی سال ۹۰، یک هزار و ۱۹۳ پروژه با اعتباراتی بالغبر ۸۲ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان به تصویب رسید که طی سه سال برنامه زمانبندی تعیینشده یعنی از سال ۹۰ تا ۹۲ به بهرهبرداری برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، اعتبار هزینه شده و موردنیاز برای اجرای کامل مصوبات مذکور را بیش از هشت هزار میلیارد تومان عنوان کرد که قرار بود از محل تسهیلات، منابع ملی، استانی، ردیف سفر و دفتر مقام معظم رهبری تأمین شود.
تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرا مصوبات طی امسال
وی از اجرای مصوبات باقیمانده تاکنون با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری خبر داد و افزود: از اعتبارات مذکور تا پایان سال ۹۳ درمجموع بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص دادهشده که طی آن ۷۹۱ پروژه از پروژههای مذکور اجرایی و به بهرهبرداری رسیده است.
الیاسی از تصویب بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرا و بهرهبرداری از ۲۰۹ پروژه طی امسال خبر داد و تصریح کرد: با تخصیص این اعتبار ۲۰۲ پروژه از ۲۰۹ پروژه مذکور تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، به برخی از مصوبات اجراشده نیز در این سفر اشاره کرد و گفت: تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری بانک مرکزی به بانکهای عامل استان ازجمله این مصوبات بوده که به مرحله تحقق رسیده است.
وی از مصوبه دیگری نیز در قالب مصوبات بانکی سفر معظم له یادکرد و افزود: تخصیص پنج هزار میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی پس از طی مراحل قانونی برای اجرای تأمین منابع ارزی موردنیاز اجرای طرحهای تولیدی و اقتصادی استان کرمانشاه از دیگر مصوبات بانکی سفر رهبر انقلاب است که در صورت مراجعه متقاضیان، صندوق توسعه ملی بنا به تأکیدات معظم له ممانعت و محدودیتی برای پرداخت آن ندارد.
الیاسی، از تحقق پرداخت ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به متقاضیان با معرفی استانداری کرمانشاه، از ۴۰۰ میلیارد تسهیلات بانکی از محل بانکهای ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه در راستای کمک به اجرای طرحهای تولیدی و اقتصادی که مورد تأیید کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان بوده خبر داد و افزود: از محل این مصوبه پیگیر تحقق تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری برای توجیه اقتصادی و اعطای مشوقهای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران برای جذب آنها در استان هستیم.
مصوبات حوزه سازمان مدیریت و برنامهریزی
وی محدودیت منابع اعتباری دولت را طی سالهای گذشته و امسال از دلایل تأمین اعتبار نشدن تعدادی از آن بخش مصوبات که مربوط به سازمان مدیریت و برنامهریزی است دانست و از پیگیری و جذب اعتبار برای آنها طی امسال خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، به تصویب ۳ میلیارد تومان برای کمک به احداث مصلای کرمانشاه در قالب مصوبات سازمان برنامهریزی اشاره کرد و از تحقق آن خبر داد.
وی ایجاد ردیف مستقل به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان را برای کمک به جانبازان و خانواده معظم شهدا و سایر هزینههای ضروری از دیگر مصوبات این حوزه برشمرد که در دست پیگیری است.
الیاسی از تخصیص یک میلیارد تومان برای احداث ۲۰ واحد خانه عالم و ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای احداث و خرید خانههای عالم در روستاها و شهرها طی مدت سپریشده از تصویب مصوبات تاکنون خبر داد.
وی از اجرای مصوبه احداث راههای منتهی به ارتفاعات شاهو و دالاهو به ارزش ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: علاوه بر مبلغ تعیینشده ۲۰ میلیارد تومان دیگر نیز به این مصوبه تخصیص دادهشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه از تحقق مصوبه پنج میلیارد تومانی کمک به حسینیهها و فعالیتهای مذهبی مساجد سطح استان، مصوبه پنج میلیارد تومانی بازسازی پادگان ابوذر، مصوبه تعریض گردنه پاتاق، مصوبه ۹۰ میلیارد تومانی تکمیل بزرگراه کربلا حدفاصل اسلامآباد غرب تا قصر شیرین و مصوبه ۱۰ میلیارد تومانی ایجاد زیرساختهای بازارچه مرزی سومار تاکنون خبر داد.
وی ایجاد ردیف اعتباری در لایحه بودجه سال ۹۱ و ۹۲ به میزان سالانه ۳۰ میلیارد تومان برای تسریع در پاکسازی میدانهای مین استان را از دیگر مصوبات این حوزه برشمرد که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن تخصیص دادهشده است.
الیاسی همچنین از تحقق ۱۸۰ میلیارد تومان مصوبه مطالعه، اجرای مهار و انتقال منابع آبی استان در طول برنامه پنجم توسعه و از محل صندوق توسعه ملی تاکنون خبر داد و گفت: مصوبه مذکور هماکنون در حال اجراست.
وی افزود: پیشبینی اعتبار موردنیاز برای تکمیل و بهرهبرداری از راهآهن غرب قطعه ملایر - کرمانشاه نیز در دست اقدام است و فاز اول این پروژه تا پایان سال ۹۵ به بهرهبرداری میرسد.
پالایشگاه آناهیتا از مصوبات مهم سفر رهبری است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه احداث پالایشگاه آناهیتا را بهعنوان یکی از مهمترین مصوبات بخش نفت و گاز در سفر رهبری به کرمانشاه برشمرد که عملیات اجرایی آن با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی شهریور امسال آغاز شد.
وی تسریع در گازرسانی به ۵۰۰ روستای استان کرمانشاه از محل منابع داخلی شرکت گاز استان با پیشرفت فیزیکی مناسب را از دیگر پروژههای این حوزه دانست و افزود: از این تعداد ۵۰ روستا به پایان رسیده، ۲۳۲ روستا در دست اجرا و ۲۱۸ روستا در مرحله عقد قرارداد بوده و تاکنون نیز بیش از ۷۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت گاز برای آن هزینه شده است.
الیاسی تخصیص ۵۵ میلیارد تومان اعتبار در راستای اجرا و تکمیل تأسیسات فاضلاب شهرهای استان کرمانشاه که در پیوست قانون بودجه هرساله اعتبار مناسبی نیز به آن تخصیص داده میشود را از مصوبات دارای اهمیت در حوزه وزارت نیرو برشمرد و گفت: تاکنون و از این محل ۶۵ میلیارد تومان به این بخش تخصیص دادهشده است.
وی از تحقق اعتبارات موردنیاز برای اجرای «سدهای هواسان و کل کش» و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی غرب کشور از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بهعنوان دیگر مصوبات بخش نیرو خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه تأمین اعتبار طرح ساماندهی آبشوران طی هرسال، تخصیص سه میلیارد تومان برای توسعه روشنایی معابر شهرها و روستاهای فاقد روشنایی، تخصیص پنج میلیارد تومان برای تکمیل شبکه فرسوده فاضلاب خیابان شریعتی کرمانشاه و تخصیص یک میلیارد تومان در راستای برقرسانی و آبرسانی به یادمان بازی دراز را از دیگر طرحهای محقق شده در بخش نیرو برشمرد.
وی از تخصیص ۲۴ میلیارد تومان برای پروژههای آبرسانی به ۴۴۷ روستای استان خبر داد و افزود: این تعداد محقق شده و ۶۰ میلیارد تومان نیز برای آبرسانی به ۴۸۵ روستای دیگر نیز مصوب شده و این پروژهها در دست انجام است.
تخصیص ۷۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای راه آهن ملایر - کرمانشاه
الیاسی از تحقق مصوبه ۴۰ میلیارد تومان در راستای توانمندسازی حاشیههای شهر کرمانشاه و سایر شهرهای استان، تعریض گردنه پاتاق باهدف رفع نقاط حادثهخیز و تسهیل در تردد و افزایش اعتبار ردیف این پروژه، ۱۳ میلیارد تومان برای بهسازی و آسفالت راههای روستایی شهرستانهای گیلان غرب، پاوه، کنگاور و ثلاث باباجانی، چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای نوسازی ماشینآلات راهداری و نگهداری زمستانی راهها و ۴۰ میلیارد تومان برای بهسازی و آسفالت راههای روستایی استان بهعنوان مصوبات حوزه راه و شهرسازی استان در این سفر خبر داد.
وی همچنین به تخصیص ۷۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهرهبرداری از راهآهن ملایر- کرمانشاه تا پایان سال مالی ۹۱ و احداث ۳۳۰ کیلومتر راهآهن کرمانشاه به خسروی با سرعت ۱۶۰ کیلومتر به پیمانکاری قرارگاه خاتمالانبیا بهعنوان دیگر مصوبات سفر رهبری در حوزه راه و شهرسازی اشاره و تصریح کرد: تا خرداد ۹۲ پروژه راهآهن غرب، قطعه ملایر- کرمانشاه ازنظر زیرساخت ۹۵ درصد و قطعه کرمانشاه – خسروی نیز از پیشرفت ۲۵ درصدی برخوردار بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، مصوبه ایجاد کارخانه تولید خودرو سمند در ۲ فاز ۵۰ هزار دستگاهی و درمجموع ۱۰۰ هزار دستگاه با اشتغالزایی دو هزار نفر بهوسیله شرکت ایرانخودرو و بااعتبار ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی را ازجمله مصوبات سفر رهبری به استان کرمانشاه در حوزه صنعت، معدن تجارت برشمرد و گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد در حال انجام است.
وی افزود: همچنین از دیگر پروژههای این بخش اجرا و راهاندازی طرح بیوایمپلنت یا ساخت اجزای بدن انسان با پیشرفت فیزیکی ۳۲ درصد، مطالعه و ایجاد خوشه صنعتی صنایع پاییندستی پتروشیمی و پلیاتیلن کرمانشاه و احداث شهرک صنعتی مرزی با کشور عراق با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی در حال انجام است که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.
پروژههای بخش اقتصاد، دارایی و گمرک
الیاسی از خرید یک دستگاه «ایکس ری» و نصب آن در گمرکات پرویز خان بهعنوان تنها مصوبه سفر رهبری به استان در این حوزه یاد و تأکید کرد: مقررشده است که این مهم تا پایان سال ۹۴ به سرانجام برسد.
وی همچنین از تحقق مصوبه سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای اشتغالزا در مناطق محروم استان کرمانشاه و احداث ۹ مدرسه ابتدایی و راهنمایی بااعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان که از مصوبات ستاد اجرایی خط امام (ره) – بنیاد برکت است خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، از تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای عملیات آبوخاک شامل توسعه روشهای نوین آبیاری و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش سدها و شبکههای آبیاری، تخصیص ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت از محل طرح کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش تولید محصولات باغی زراعی و گلخانهای و تخصیص سه میلیارد تومان برای مرمت و نگهداری راههای عشایری و احداث ابنیه فنی سطح استان بهعنوان بخشی از مصوبات تحققیافته در حوزه جهاد کشاورزی نام برد.
وی همچنین از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث باغهای مثمر، تخصیص یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزانقیمت برای افزایش تولید آبزیان، تخصیص ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی سرمایه در گردش برای پرواربندی، تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان برای تأمین واکسن و توسعه خدمات بهداشتی دام در مناطق عشایری و روستایی و تخصیص ۳۰ میلیارد تومان برای مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری استان بهعنوان دیگر مصوبات محقق شده در بخش کشاورزی استان کرمانشاه یادکرد.
الیاسی از پیگیری اجرای پروژههای کانون اسکان عشایری «سکر شهرستان دالاهو» بااعتبار سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و تأمین آب کشاورزی عشایر «پشته حاجیان گیلان غرب» بااعتبار هزینهای ۵۰۰ میلیون تومان بهعنوان دیگر مصوبات این حوزه خبر داد.
احداث ساختمان مرکز سوختگی در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، احداث ساختمان مرکز سوختگی در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بااعتبار هشت میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی فعلی ۴۷ درصد وزمانبندی بهرهبرداری تا پایان سال ۹۴ را ازجمله پروژههای مصوب سفر رهبری در حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد که تاکنون نیز بیش از ۱۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
وی همچنین از احداث و تجهیز کلینیک تخصصی جامع در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بااعتبار چهار میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصدی بهعنوان دیگر مصوبه بخش بهداشت و درمان یادکرد که تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
الیاسی گفت: تأمین تجهیزات بیمارستانی استان کرمانشاه بااعتبار ۶ میلیارد تومان، اختصاص سه میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی اورژانسهای بیمارستانهای سطح استان، تخصیص ۶ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات پیشرفته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی، تخصیص دو میلیارد تومان برای احداث مرکز بهداشتی و درمانی دولتآباد کرمانشاه و تخصیص دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای احداث پنج مرکز بهداشتی و درمانی در شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه و هرسین از دیگر مصوبات حوزه بهداشت و درمان استان بوده که به مرحله اجرا درآمده است.
تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای احداث سایت جدید تولید و پخش صدا و سیما
تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای احداث سایت جدید تولید و پخش مرکز صداوسیمای کرمانشاه ازجمله مصوبات حوزه صداوسیمای استان کرمانشاه در سفر معظم له است که وی از آن خبر داد و گفت: هماکنون این مصوبه در مرحله اجراست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، تخصیص ۱۰ میلیارد تومان برای راهاندازی فرستنده دیجیتال تلویزیونی در ایستگاههای پرقدرت کوه نوح و قلعه غازی و فرستنده متوسط قدرت دیجیتال در فرمانداریها و بخشهای مهم استان و همچنین تخصیص ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل پوشش تلویزیونی از ۸۰ درصد به ۹۸ درصد از دیگر مصوبات سفر رهبری در این حوزه بوده که تحققیافته است.
وی از تخصیص ۹ میلیارد تومان اعتبار برای مطالعه، احداث و تجهیز نگارخانه و سالن همایشهای کرمانشاه در قالب مصوبات سفر رهبری به استان در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که هماکنون در مرحله اجرایی قرار داشته و پیشرفت ۲۰ درصدی دارد.
احداث چهار باب مجتمع فرهنگی و هنری در بخش بیستون، شهرک دانش کرمانشاه، گواور گیلان غرب و سرپل ذهاب نیز از دیگر مصوبات این حوزه است که الیاسی به آنها اشاره کرد و هماکنون در مرحله اجرا بوده و از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی نیز برخوردار بوده و تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسند.
احداث کتابخانه عمومی در اسلامآباد غرب بااعتبار یک میلیارد تومان، تخصیص دو میلیارد تومان برای احداث ۱۰ کتابخانه روستایی و تخصیص ۲۰۰ میلیون تومان برای تجهیز ۱۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد سطح استان و تخصیص ۸۰۰ میلیون تومان برای احداث کتابخانه عمومی در شهرک جعفرآباد کرمانشاه از دیگر مصوبات معظم له در بخش فرهنگ و ارشاد است که توسط وی اعلام شد و محقق شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، از تخصیص ۵۷۰ میلیون تومان برای احداث مجتمع فرهنگی شهرک شهدای سنقر، فرهنگسرای کوی طالقانی هرسین و تجهیز کتابخانه مشارکتی تازهآباد هرسین بهعنوان دیگر مصوبه این حوزه خبر داد و افزود: تاکنون ۱۰۰ میلیون تومان برای تجهیز کتابخانههای عمومی هرسین اختصاصیافته و سایر پروژهها تاکنون به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است.
احداث ۷۴ سالن ورزشی و زمین روباز در استان
وی از احداث ۷۴ سالن ورزشی و زمین روباز بهعنوان مهمترین مصوبات حوزه ورزش و جوانان در سفر رهبری به استان یاد و تصریح کرد: احداث سالن ۶ هزارنفری ولایت در کرمانشاه بااعتبار ۱۵ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصدی با تخصیص ۱۱ میلیارد تومان از اعتبار لازم، ازجمله مصوبات در مرحله اجرای این حوزه است.
الیاسی، از اختصاص دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای احداث ۵۰ زمین روباز ورزشی در سطح استان، اختصاص ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای احداث یک سالن ورزشی سقف بلند، تخصیص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای احداث سالن ورزشی دولتآباد و اختصاص ۶۵۰ میلیون تومان برای احداث دو سالن ورزشی در پاوه و یک مجموعه ورزشی در شرفآباد اسلامآباد غرب بهعنوان دیگر مصوبات این حوزه یادکرد که محقق شده است.
وی از تصویب سه مصوبه در حوزه وزارت کشور طی سفر خبر داد که اختصاص ۱۳ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط به پاسگاهها و کلانتریهای استان و کمک به عمران شهری شهرداریهای سطح استان با تخصیص پنج میلیارد تومان محقق شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه به تصویب ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به تکمیل قطار شهری کرمانشاه نیز اشاره کرد که قرار بود در سالهای ۹۰ و ۹۱ تخصیص یابد و تاکنون محقق نشده است.
مصوبات حوزه علوم، تحقیقات و فناوری
وی از اجرای مصوبه احداث ساختمان مرکزی و دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی کرمانشاه بااعتبار ۱۰ میلیارد تومان در قالب مصوبات بخش علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد که از پیشرفت ۶۷ درصدی برخوردار بوده و تا پایان سال ۹۵ به بهرهبرداری میرسد.
الیاسی، همچنین از تحقق و تخصیص مصوبه سه و نیم میلیارد تومانی برای احداث آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی نیز در قالب مصوبات این بخش خبر داد و گفت: این پروژه نیز هماکنون از پیشرفت فیزیکی ۲۷ درصدی برخوردار است.
وی از تحقق مصوبه احداث خوابگاه ۳۰۰ نفره دخترانه برای این دانشگاه نیز خبر داد که از پیشرفت ۷۷ درصدی برخوردار است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه همچنین از تحقق احداث مجتمع کلاسی و آموزشی پردیس طاقبستان، تخصیص ۷۵۰ میلیون تومان برای خرید و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، تخصیص هشت میلیارد تومان برای اجرای پروژههای واحدهای پیام نور و تخصیص ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات مراکز آموزشی دانشگاههای رازی، صنعتی، پیام نور و علوم پزشکی در قالب مصوبات بخش علوم، تحقیقات و فناوری در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه خبر داد.
مصوبات حوزه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
وی در بخش دیگر از اجرای طرح یادمان شهدا و دفاع مقدس پادگان ابوذر سرپل ذهاب بااعتبار دو میلیارد تومان از محل منابع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بهعنوان دیگر مصوبات سفر رهبری در حوزه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس یادکرد که تحققیافته است.
الیاسی از اجرای طرح یادمان شهدا و دفاع مقدس سومار قصر شیرین بااعتبار مصوب یک میلیارد و نیم از محل منابع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و احیا و گویا سازی ۱۰ نقطه از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بااعتبار مصوب چهار میلیارد تومان بهعنوان مصوبات تحققیافته در این حوزه یادکرد.
وی همچنین از اجرای طرح یادمان شهدا و موزه دفاع مقدس مرصاد کرمانشاه بااعتبار ۱۱ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصدی بهعنوان دیگر مصوبات حوزه مذکور خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه گفت: آبرسانی و برقرسانی به یادمان بازی دراز سرپل ذهاب با هزینه یک میلیارد تومان، اجرای طرح یادمان شهدا و دفاع مقدس بازی دراز سرپل ذهاب با هزینه دو و نیم میلیارد تومان، تخصیص ۳۰ درصد از ۱۰ درصد الزام اختصاص اعتبارات میراث فرهنگی برای اردوهای راهیان نور استان کرمانشاه و اجرای طرح یادمان شهدا و مرکز فرهنگی گیلان غرب بااعتبار ۹ میلیارد تومان از مصوبات دیگر این حوزه بوده که تحققیافته است.
وی رفع مشکل تسهیلات احداث ۵۰۰ واحد مسکونی محرومین شهری در استان کرمانشاه با اعطای تسهیلات بانکی برای ساخت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیشرفت مناسب در این زمینه را از مصوبات سفر رهبری در حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برشمرد.
الیاسی، از تحقق تخصیص یک و نیم میلیارد تومان کمک بلاعوض از محل اعتبارات دفتر مقام معظم رهبری و یک و نیم میلیارد تومان بلاعوض از منابع حساب ۱۰۰ امام توسط بنیاد مسکن برای کمک به ساخت یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی در قالب مصوبات این بخش خبر داد و افزود: همچنین ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای هادی روستاهای در اولویت تخصیص دادهشده است.
وی همچنین از تحقق سه ونیم میلیارد تومان در راستای تأمین ۵۰۰ واحد مسکونی برای خانوادههای معظم شاهد و تکمیل مرکز توانبخشی و فرهنگی ایثارگران کرمانشاه با تخصیص چهار میلیارد تومان در قالب مصوبات سفر رهبری در حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد و گفت: ایجاد ردیف مستقل به نام بنیاد شهید استان به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان نیز در حال پیگیری است.
احداث و تجهیز مراکز امدادی هلالاحمر در ۴ شهرستان
احداث و تجهیز مراکز امدادی هلالاحمر در شهرستانهای پاوه٬ اسلامآباد٬ سنقر و کنگاور با تخصیص دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، احداث و تجهیز مرکز امدادی هلالاحمر در کرمانشاه با تخصیص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و خریداری خودروهای امدادی هلالاحمر برای استان با تخصیص چهار و نیم میلیارد تومان از پروژههای سفر رهبری در حوزه هلالاحمر بود که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه محقق شده است.
وی از تحقق مصوبه اعطای پنج میلیارد تومان برای تهیه جهیزیه پنج هزار مددجوی بهزیستی و کمیته امداد و تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای تأمین چهار هزار مورد لوازم منزل محرومین نهادهای مذکور در قالب مصوبات نهادهای کمیته امداد و بهزیستی خبر داد.
الیاسی افزود: سه میلیارد تومان برای تعمیر سه هزار واحد مسکونی، احداث سرویس بهداشتی، حمام محرومین و معلولین نیز در قالب مصوبات این بخش تخصیص دادهشده است.
وی همچنین از تخصیص ۶۰۰ میلیون تومان برای گاز کشی دو هزار منزل محرومین بهزیستی و کمیته امداد در قالب این مصوبات خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه از تحقق تخصیص ۲۰۰ میلیون تومان برای تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولین، دو میلیارد تومان برای کمک به تخریب و بازسازی شیرخوارگاه معتضدی، دو میلیارد تومان برای کمکهای موردی به مددجویان، هفت میلیارد تومان برای خرید یا احداث هزار واحد مسکن شهری محرومین، اعطای تسهیلات بانکی به مراکز خدمات تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در قالب مصوبات سفر رهبری در حوزههای بهزیستی و کمیته امداد خبر داد.
وی افزود: همچنین در قالب مصوبات مذکور دو میلیارد تومان برای احداث یا خرید دو مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست، سه میلیارد و ۶۰ میلیون تومان برای تأمین یک ماه مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، تخصیص سه و نیم میلیارد تومان ۳۵ برای احداث و تجهیز مرکز فرهنگی و رفاهی مدد جویان بهزیستی صورت گرفته و تحققیافته است.
الیاسی از اختصاص ۷۰۰ میلیون تومان برای احداث خوابگاه دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد و تخصیص یک میلیارد تومان برای احداث دو واحد مرکز آموزش خودکفایی خانواده کمیته امداد نیز بهعنوان دیگر مصوبات محقق شده در این بخش یادکرد.
وی از مطالعه و ایجاد شهرک فناوری کرمانشاه، مطالعه و ایجاد خوشه صنعتی پاییندستی پتروشیمی و پلیاتیلن کرمانشاه، مطالعه و اجرای تصفیهخانههای شهرکهای بیستون، سنقر و کنگاور، تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار برای احداث شهرک صنعتی مرزی با عراق و تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار برای کمک به ایجاد و تکمیل زیرساختهای لازم برای نواحی صنعتی با اولویت مناطق محروم بهعنوان دگر مصوبات محقق شده رهبری در استان کرمانشاه و در حوزه شرکت شهرکهای صنعتی استان یادکرد.
۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای تعمیر و نوسازی مراکز نظامی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه از اختصاص ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای تعمیر و نوسازی پادگانها، پاسگاههای مرزی، کلانتری، منازل سازمانی و خرید میدل باس برای نیروهای نظامی و انتظامی سطح استان و همچنین ایجاد ردیف اعتباری در لایحه بودجه سال ۹۱ و ۹۲ بهصورت سالانه ۳۰ میلیارد تومان برای تسریع در پاکسازی میدانهای مین بهعنوان مصوبات تحققیافته سفر رهبری در ستاد کل نیروهای مسلح یادکرد.
وی از تخصیص پنج میلیارد تومان برای بازسازی پادگان ابوذر، ۲۶ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای کلانتریها و پاسگاههای مرزی، ۱۰ میلیارد تومان برای احداث جادههای منتهی به ارتفاعات شاهو و دالاهو و هفت میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان برای تعمیر و نوسازی پادگانها و منازل سازمانی نیروهای نظامی در قالب مصوبات بخش مذکور خبر داد که تاکنون محق شده است.
الیاسی از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای هزار مورد وام خوداشتغالی کمک به اجرای طرحهای افراد تحت پوشش کمیته امداد، تخصیص سه میلیارد تومان برای تعمیر و بازسازی مراکز آموزش فنی و حرفهای استان و تخصیص ۹ میلیارد تومان برای احداث سه دهکده مهارتی در سه شهرستان از شهرستانهای استان در قالب مصوبات بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی سفر رهبری به استان کرمانشاه خبر داد که تحققیافته است.
وی از تخصیص ۶ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات مرکز تربیت مربیان فنی و حرفهای فناوری برتر کرمانشاه نیز در قالب این مصوبات خبر داد که هماکنون در مرحله اجراست.
سایر مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، از کمک به آزادی ۳۰۵ زندانی جرائم غیر عمد بیبضاعت، احداث ۹ باب مسجد در زندانهای استان و ساخت کارگاه آموزشی اردوگاه ماهیدشت کرمانشاه بهعنوان مصوبات حوزه قضایی استان در سفر مقام معظم رهبری استان کرمانشاه خبر داد که محقق شده است.
وی از احداث مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی جهاد دانشگاهی بااعتبار چهار میلیارد تومان، تخصیص هشت میلیارد تومان برای اجرای پروژههای واحدهای دانشگاه پیام نور استان و تخصیص چهار میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان تسهیلات ضروری برای سه هزار و ۱۴۰ بازنشستگان و موظفین استان بهعنوان دیگر مصوبات سفر رهبری به استان کرمانشاه خبر داد که محقق شده است.
الیاسی، همچنین از تخصیص ۴۰ میلیارد تومان از منابع دفتر مقام معظم رهبری برای اجرای فضاهای آموزشی٬ مساجد٬ مسکن محرومین٬ حوزههای علمیه، حمایت از زندانیان چک و دیه و ۵۵ میلیارد تومان از ردیف سفرهای مقام معظم رهبری برای اجرای فضاهای آموزشی و بهداشتی٬ آب و فاضلاب٬ بیمارستانی٬ تبلیغات اسلامی و...خبر داد که تاکنون بیش از چند برابر مصوبه مذکور تحت عنوان اعتبار مازاد بر مصوب به پروژهها برای تعهدات تأمین اعتبار نشده وزارتخانهها اختصاصیافته است.
وی از تحقق احداث، تعمیر و تکمیل مساجد سطح استان با ۶ میلیارد تومان اعتبار، اجرای طرح توسعه حرم حضرت احمد بن اسحاق (ع) با تخصیص چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار، تخصیص پنج میلیارد تومان برای کمک به حسینیهها، فعالیتهای مذهبی مساجد سطح استان و اختصاص مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای اجرای پروژههای مساجد بهعنوان مصوبات حوزه اوقاف و امور خیریه استان در سفر رهبری یادکرد که محقق شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه، همچنین از اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان بابت اهدایی مقام معظم رهبری به طلاب، روحانیان و ائمه جماعات اهل سنت خبر داد که تاکنون محقق شده است.
وی همچنین از تحقق ۶۳۰ میلیون تومان برای اجرای طرحها و برنامههای عمرانی، تبلیغی و فرهنگی در قالب این مصوبات خبر داد.
الیاسی افزود: از دیگر مصوبات میتوان به تخصیص ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به صندوق مهر امام رضا (ع) برای کمک به اجرای طرحهای اشتغالزا اشاره کرد که محقق شده است.
وی از تحقق مصوباتی نیز در بخش حوزههای علمیه خبر داد و تصریح کرد: تخصیص ۶۰۰ میلیون تومان برای کمک به صندوق قرضالحسنه طلاب حوزههای علمیه استان، ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان برای احداث و تکمیل حوزههای علمیه هرسین، قصر شیرین، اسلامآباد غرب، آیتالله بروجردی کرمانشاه، سنقر، صحنه، کنگاور و سرپل ذهاب و یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان برای احداث و تکمیل استادسرا حوزههای علمیه اسلامآباد غرب، آیتالله بروجردی کرمانشاه، گیلان غرب، صحنه، کنگاور و شهباز خان کرمانشاه ازجمله این مصوبات است که همگی محقق شدهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه همچنین از تخصیص ۲۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان برای احداث و تجهیز مدارس و پروژههای آموزشوپرورش و پروژههای ورزشی در قالب مصوبات مذکور خبر داد.
وی افزود: یک میلیارد تومان برای احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرک امام خمینی (ره) کرمانشاه، دو ونیم میلیارد تومان باهدف احداث مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان شهر کرمانشاه نیز در قالب مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان تخصیصیافته و به مرحله تحقق رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه و طی مصاحبههای متعدد با مسئولان مختلف، ابعاد این سفر برای مردم استان به محوی تشریح شد که میتواند دهها سال عقبافتادگی تاریخی کرمانشاه را در مدت کوتاهی رفع و یک جهش توسعهای در استان ایجاد کند اما هماکنون و پس از گذشت چهار سال از این سفر تاریخی و بهیادماندنی، هنوز هم شاهد وجود مشکلات بزرگی چون بیکاری در استان هستیم که با اجرای باقی مصوبات سفر رهبری در استان تا حد زیادی رفع شده و توسعه روزافزون استان کرمانشاه را رقم می زند.
خبرنگار: طیبه قدمی
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