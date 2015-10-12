به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حاجی پور عضو شورای اسلامی رشت در صد و سیزدهمین جلسه شورای این شهر که شامگاه یکشنبه برگزار شد، با انتقاد از عملکرد شهردار در عزل و نصب کارکنان شهرداری اظهار کرد: شورا این حق را دارد که در جریان اقدامات شهردار قرار گرفته و در کنار اقداماتی که برای عمران شهر از سوی شهردار انجام می گیرد، اعضای شورا از عزل و نصب ها در شهرداری با خبر شوند.

حاجی پور با بیان اینکه طی ماه های گذشته بیش از ۸۰۰ عزل و نصب در بدنه شهرداری صورت گرفته است، افزود: عزل و نصب ها از اختیارات شهردار است اما لازم است که شورا نیز در جریان قرار گرفته و تغییرات به اعضای شورا اطلاع داده شود.

وی با تاکید بر اینکه شورا قصد ندارد در اقدامات شهردار دخالت کند، ادامه داد: متاسفانه شهردار حتی در سه ماه گذشته برخی عزل و نصب هایی که طی تصدی خود بر شهرداری صورت گرفته است را تغییر می دهد و نیاز است که جلوی این اقدامات گرفته شود.

این عضو شورا همچنین به مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد و گفت: شهرداری ۱۹۰ میلیارد تومان مطالبه دارد و بهتر است که بر روی وصول این مطالبات تمرکز شود.

حاجی پور شهردار را به تعامل بیشتر با مدیران استانی فراخواند و افزود: تعامل و همکاری هر چه بیشتر با مدیران دستگاه های مختلف علاوه بر پیشبرد اهداف شهر و شهرداری منجر به بهبود وضعیت شهر و تحقق خواسته های شهروندان می شود و بهتر است که شهردار به تعامل بیشتر با مدیران اقدام کند.

این عضو شورا خواستار حضور شهردار در جلسات شورا شد و پیشنهاد داد شهردار هر هفته و یا ۱۵ روز یکبار با حضور در شورا گزارشی از عملکرد خود و شهرداری به شورا ارائه کند.

وی همچنین به نزدیک شدن روز عصای سفید اشاره و اظهار کرد: در برخی از شهرها پارک هایی برای تردد و بهره مندی نابینایان در نظر گرفته شده و نیاز است تا در رشت نیز بخشی از پارک ها بدین منظور مناسب سازی شوند.

حاجی پور تاکید کرد: مهیا ساختن فضای شهری برای تردد و فعالیت های اجتماعی شهروندان نابینا و معلول، وظیفه همه دستگاه ها و از جمله شهرداری بوده و نیاز است در این راستا برای تخصیص سهم اشتغال معلولان اقدامات جدی تری صورت گیرد.

عضو دیگر شورا نیز با تایید سخنان حاجی پور در خصوص تکثر عزل و نصب ها در بدنه شهرداری گفت: انتصاب افراد در پست هایی که تاکنون در چارت تشکیلاتی شهرداری تعریف نشده است، قانون گریزی محسوب می شود.

محمود باقری خطیبانی با بیان اینکه تمشیت و سازگاری با این اقدام شهردار درست نیست، افزود: موافقت با این اقدام شهردار از وظیفه نظارتی شورا خارج بوده و نیاز است که شهردار در این خصوص به شورا پاسخگو باشد.

وی همچنین از تخصیص بودجه ساماندهی رودخانه های رشت به سازمان آب منطقه ای انتقاد کرد و گفت: تخصیص بودجه ساماندهی رودخانه های گوهر رود و زرجوب که در سفر رئیس جمهور به گیلان در نظر گرفته شد به سازمان آب منطقه ای و یا شرکت آب و فاضلاب شهری غیرقابل باور است.

این عضو شورا تاکید کرد: با ادامه این روند و اختلافات بین این دو دستگاه برای تصاحب بودجه مورد نظر، این بیم می رود که بودجه اختصاص داده شده به راحتی از دست رفته و هیچ تغییری در وضعیت رودخانه های رشت به وجود نیاید.

عضو دیگر شورا نیز خواستار پیگیری تخصیص بودجه ساماندهی رودخانه های رشت شد و گفت: تخصیص اعتبار مورد نظر به سازمان آب منطقه ای درست نیست.

فاطمه شیرزاد با بیان این سوال که چرا ۵۰ میلیارد تومان بودجه برای ساماندهی وضعیت دو رودخانه در اختیار سازمان آب منطقه ای قرار گرفته است؟، افزود: طی سال های گذشته که زرجوب و گوهررود دچار آلودگی می شدند سازمان آب منطقه ای هیچ اقدامی برای رفع آلودگی این دو رودخانه رشت انجام نداده است و درست نیست که این بودجه به سازمان آب منطقه ای تعلق گیرد.

وی تاکید کرد: جایگاه مدیریت شهری در بهبود وضعیت آلودگی دو رودخانه زرجوب و گوهررود باید مشخص و بودجه موردنظر به شهرداری اعطا شود.

در جلسه صد و سیزدهم شورای اسلامی رشت، انتخاب اعضای شورا برای حضور در هیئت سرمایه گذاری شهرداری برگزار شد و عباس صابر، مجید رجبی، سید امیرحسین علوی و محمود باقری خطیبانی به عنوان نمایندگان شورا در هیئت فوق با رأی اعضا تعیین شدند.

همچنین از دو بازنشسته شهرداری رشت از سوی اعضای شورای اسلامی این شهر تقدیر به عمل آمد.