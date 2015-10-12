هندبال نفت و گاز گچساران نایب قهرمان تورنمنت جان باختگان منا شد

محمد حبیبی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم هندبال نفت و گاز گچساران که به عنوان تنها نماینده تیم های حاضر در لیگ برتر در این تورنمنت حاضر شده بود عصر یکشنبه با شکست ۳۴ بر ۲۳ تیم ملی جوانان هندبال توانست نایب قهرمانی این تونمنت را از آن خود کند.

حبیبی نژاد تصریح کرد: تیم هندبال نفت و گاز گچساران پیش از این نیز با ارائه یک بازی زیبا اقتدار خود را به تیم ملی عراق نشان داد و با شکست این تیم جایگاه خود را در سطح هندبال کشور به اثبات رساند.

وی اظهارداشت: مردان هندبالیست نفت و گاز گچساران در حالی نایب قهرمانی این تورنمنت را از آن خود کردند که پیش از این نیز نایب قهرمانی دوررفت لیگ برتر را کسب کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهار جانبه با حضور چهار تیم از روز پنج شنبه مورخ ۱۷ لغایت یکشنبه مورخ ۱۹ مهرماه در تالار هندبال تهران با برگزاری شش دیدار برگزار شد.

در روز پایانی این رقابت ها تیم ملی بزرگسالان با غلبه بر تیم ملی عراق با نتیجه ۳۲ بر ۲۶ قهرمان این مسابقات شد.

تیم نفت و گاز گچساران دوم و تیم ملی عراق سوم شدند.