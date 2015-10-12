ضرورت ورود واقفان برای ایجاد مراکز درمانی در شرق استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی میرکو شامگاه یکشنبه در نشست هم اندیشی با هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دامغان در محل سالن جلسات این اتاق ضمن تبییت طرح مهر تحصیلی اظهار داشت: در اجرای این طرح اداره اوقاف و امور خیریه لوازم التحریر شامل کتاب، دفتر و ... نیازمند را تأمین می کند.

وی افزود: با اجرای این طرح بین ۳۰ خانواده نیازمند دامغانی بن ۵۰ هزارتومانی توزیع شده تا نسبت به خرید لوازم التحریر فرزندان خود اقدام کنند.

ضرورت ایجاد وقف مشارکتی در دامغان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان بر ضرورت ایجاد وقف مشارکتی به عنوان یکی از نیازهای امروز جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: اصناف و بازاریان می توانند نخستین گروه های این نوع وقف باشند و در این حرکت ماندگار و همیشگی مشارکت و همکاری کنند.

میرکو وقف را از باقیات و صالحات دانست و تصریح کرد: این فرهنگ مقدس و با ارزش که از سنت های اهل بیت(ع) است هرگز نباید به فراموشی سپرده شود و ما نیز وظیفه داریم این سنت حسنه را در جامعه تقویت و احیا کنیم.

وی همچنین از ثبت شش مورد وقف جدید از ابتدای سال جدید تا کنون در دامغان خبر داد و افزود: همه باید با فرهنگ سازی و ترویج و گسترش فرهنگ وقف در جامعه تلاش و مشارکت کنند.

شهرستان دامغان ۱۳۸ امامزاده دارد

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان یادآور شد: در این شهرستان ۴۹۰ مسجد و تکیه و ۱۳۸ امامزاده وجود دارد که در مناسبت های ملی و مذهبی زیر نظر اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان فعالیت می کنند.

میرکو به بحث ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه نیز اشاره داشت و افزود: بر اساس منویات رهبر فرزانه و اندیشمند انقلاب باید ظرف پنج سال ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم داشته باشیم که در این راستا باید تلاش خود را بکار بگیریم تا منویات معظم له را تحقق بخشیم.

وی با تاکید بر اینکه قرآن نجات بشر از گمراهی ها است، اضافه کرد: این کتاب باید در بین نوجوانان و جوانان بیش از گذشته ترویج و گسترش یابد تا ایشان بهتر با مفاهیم قرآنی آشنا شوند.

میرکو همچنین از وجود مراکز ناباروری زوج های جوان و سوانح سوختگی در شرق استان سمنان را از ضروریات درمانی منطقه یاد کرد و گفت: امروزه متأسفانه این خلاء در استان به ویژه در شرق استان به شدت احساس می شود که می طلبد تا خیران در این حرکت خیر و خداپسندانه مشارکت کنند.

اصناف از واقفان جامعه هستند

رئیس اتاق اصناف شهرستان دامغان نیز در این نشست ضمن اعلام آمادگی اتاق اصناف برای همکاری در احیاء موقوفات، گفت: یک اتاق اصناف، ۱۵ اتحادیه مشترک صنفی با چهارهزار و ۸۶۵ واحد صنفی در دامغان فعالیت دارند.

ابوالفضل باقریان، پویایی اقتصاد هر جامعه را وابسته به داد و ستد و فعالیت فعالان اقتصادی و اصناف آن جامعه دانست و یادآور شد: تشکیل و راه اندازی اتاق اصناف شهرستان ها نقش محوری در سازماندهی و نظارت بر فعالیت اصناف آن شهرستان دارد.

وی در پایان، مدیریت صحیح و همکاری بین بخشی اصناف را لازمه تأمین کالا مردم دانست و گفت: اصناف و بازاریان همیشه ثابت کردند که از واقفان هستند.

در این جلسه هر یک از اعضا هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دامغان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در زمینه چگونگی همکاری و مشارکت در وقف با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان از سوی اصناف و بازاریان پرداختند.