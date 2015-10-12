به گزارش خبرنگار مهر، معاون مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در اختتامیه نهمین دوره از جشنواره یک روزه شعر غدیر استان سمنان که شامگاه یکشنبه در تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود و با حضور جمعی از مسئولان و علاقه مندان استانی برگزار شد، با اشاره به سابقه ۹ سال برگزاری این جشنواره افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی سبب ارتقای ادبی استان شده و با همکاری انجمن های ادبی شهرستانها، استان قابلیت برگزاری این چنین جشنواره هایی در سطح منطقه ای و ملی را نیز دارد.

امیر هوشنگ باهنر با بیان اینکه شهرستان شاهرود شاعران علاقه مند بسیاری به اهل بیت (ع) دارد، خاطر نشان کرد: این جشنواره برای ارتقا شعر علوی و ولایی استان پایه گذاری شده است.

وی در پایان هدف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در برگزرای جشنواره های آیینی را حمایت از انجمن های ادبی و ارتقا شعر استان دانست و ابراز امیدواری کرد جشنواره شعر غدیر در سال های آینده با شکوه تر برگزار شود.

ارسال ۹۰ اثر به دبیرخانه جشنواره شعر غدیر

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این آئین تعداد افراد شرکت کننده در جشنواره را ۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: در مجموع ۹۰ اثر برای داوری به دبیرخانه ارسال شده است.

جان محمد خوب پور ارتقا فرهنگ علوی و نبوی را از اهداف برگزاری این جشنواره دانست و افزود: عمق بخشی به مفاهیم و مضامین شعری و استعداد یابی و شناسایی توانایی جوانان در این حوزه از دیگر اهداف برگزاری آن است.

وی یکی از ملاک های داوری در جشنواره را تازگی و جدید بودن اثر عنوان کرد و ابراز داشت: هیئت داوران متشکل از سه نفر از خارج استان آثار ارسالی را بررسی کردند.

در پایان این مراسم رحمان نوازنی مهمان کشوری و داور این جشنواره به شعر خوانی پرداخت.

فاجعه منا نیز موضوع اشعار تعدادی از شاعران پیشکسوت بود و از احمد شریعتمدار طهرانی، علی محمد ترابیان، حمیدرضا قزوه، محمد تقی بوجاریان و حاج عبدالزاق اخیانی تقدیر شد.

همچنین علیرضا دهقانیان، سیده زهرا موسوی، معصومه فریدفر، سجاد جنتی و حمید عرب عامری به ترتیب حائز رتبه های اول تا پنج جشنواره شدند.