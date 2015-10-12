۷۵ میلیارد تومان به مشاغل خانگی در هرمزگان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، سليمی در ششمين جلسه كارگروه تخصصی اشتغال استان گفت: ۷۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان از محل بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری برای اشتغال مددجويان كميته امداد و بهزيستی و كارفرمايان طرح های مددجويی اختصاص يافته كه دستگاههای متولی در استان باید در جذب این اعتبارات تلاش کنند.

سليمی در ادامه به شيوه نامه جذب تسهيلات بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۴ اشاره كرد و بيان داشت: در راستای ساز و كار اجرايی پرداخت تسهيلات به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خمينی(ره)و سازمان بهزيستی، بمنظور ايجاد، پايداری و توسعه اشتغال، گسترش فعاليتها و ظرفيتهای اشتغالزا برای كسب يا افزايش درآمد متقاضيان و همچنين بهبود وضعيت معيشت اقشار آسيب پذير استان، تمام دستگاههای متولی و بانك عامل، دستورالعمل و شيوه نامه اجرايی جذب تسهيلات بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه لازم الاجرا است.

دبير جلسه كارگروه تخصصی اشتغال با اشاره به اعتبارات مشاغل خانگی در سال ۹۴ عملكرد مشاغل خانگی دستگاههای اجرايی و بانک های عامل، تعداد طرح های معرفی شده به بانک های عامل توسط دستگاههای اجرايی را ۱۲۵ طرح عنوان كرد و خواستار هماهنگی بانكهای عامل با دستگاههای متولی در خصوص جذب تسهيلات شد.