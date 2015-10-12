۲۲۰۰ نابینا تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی استان زنجان، فرهاد میرزایی در مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید در فرهنگسرای کوثر شهر زنجان افزود: دو هزار و ۲۰۰ نفر نابینا تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند که از این تعداد ۸۱۰ نفر از معلولیت شدید و خیلی شدید رنج می برند و ۵۰۰ نابینا جزو انجمن نابینایان هستند.

وی ادامه داد: ۲۳ مهر برای اهمیت دادن به نابینایان، ایجاد محیط های مناسب برای استفاده کنندگان از عصای سفید و آگاهی بخشی به جامعه گرامی داشته می شود و می تواند تلنگری برای ترویج مشاوره ژنتیک و پیشگیری از نابینایی کودکان باشد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان افزود: نابینای مطلق کمترین میزان معلولیت در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.

میرزایی بیان کرد: انجام مشاوره های پیش از ازدواج، مراجعه به موقع به پزشک و رعایت موارد ایمنی پزشکی نقش بسزایی در پیشگیری از ایجاد این نوع معلولیت در افراد ایفا می کند.

وی تصریح کرد: چهار وظیفه توانبخشی آموزشی، توانپزشکی، توانبخشی اجتماعی و توانبخشی حرفه ای جزو رسالتهای مهم در حوزه توانبخشی برای معلولان است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: تمامی اقدامات در حوزه توانبخشی باید به توانبخشی حرفه ای و اشتغال بینجامد تا فرد نابینا بتواند توانمند شود.

میزایی تصریح کرد: کسب فرصت های شغلی از سوی نابینایان باعث می شود این افراد از زندگی یکنواخت فاصله گرفته و با انگیزه به زندگی خود ادامه دهد و با توانمندی زندگی خود را اداره کند.

وی با اشاره به آماده سازی شغلی اعم از تحصیل و شرکت در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد: همه ارگانها می توانند برای دسترسی هرچه تمام تر معلولان به امکانات جامعه مانند افراد عادی همت کنند تا فرد نابینا بتواند با اشتغال و تحصیل شهروند موفق جامعه باشد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: استخدام از محل سه درصد قانون جامع حمایت از معلولان طی سال های اخیر حمایت می شود و با بازنگری قانون جامع به زودی این میزان به ۶ درصد افزایش خواهد یافت.

میرزایی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۸۶ نابینا مستمری دریافت می کنند و از چرخه خدمات بهزیستی بهره مند می شوند.

وی تعداد دانشجویان نابینای تحت پوشش بهزیستی در استان زنجان را ۵۶ نفر عنوان کرد و افزود: پارسال ۵۶۵ میلیون ریال کمک هزینه آموزشی برای تحصیل دانشجویان تحت پوشش پرداخت شده است.

میزایی اعزام تورهای زیارتی و سیاحتی نابینایان را از دیگر خدمات بهزیستی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ۲۵۱ نفر با هزینه بهزیستی به سفرهای مختلف از جمله زیارت مشهد مقدس، تنکابن و دیگر اردوهای تفریحی اعزام شده اند.