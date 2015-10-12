شمشیربازان ایران در گرجستان چند امتیاز المپیکی گرفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی گرجستان که از روز جمعه در شهر تفلیس آغاز شد، پس از برگزاری دو روز رقابتهای انفرادی و یک روز دیدارهای تیمی، روز یکشنبه به پایان رسید.
مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهرارسباران و سجاد پورسلمان شمشیربازان اعزامی ایران به این رقابتها بودند.
این شمشیربازان طی دیدار با حریفان خود موفق شدند به مجموع امتیازات المپیکیشان اضافه کنند. بر این اساس علی پاکدامن و مجتبی عابدینی که تا مرحله یکچهارم نهایی مسابقات پیش رفتند و در نهایت هم به ترتیب در ردههای هفتم و هشتم این رقابتها قرار گرفتند هر یک صاحب ۱۴ امتیاز المپیکی شدند.
محمد رهبری که در میان ۱۵۶ شمشیرباز شرکتکننده در رده ۴۹ ایستاد، به دو امتیاز المپیکی دست یافت. فرزاد باهرارسباران و محمد فتوحی که در این رقابتها به ترتیب صاحب جایگاههای ۶۷ و ۸۲ شدند هر کدام یک امتیاز المپیکی کسب کردند. در میان شمشیربازان ایران سجاد پورسلمان بدون کسب هیچ امتیازی به کار خود در این رقابتها پایان داد.
