به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه مواد خوراکی در تهران مربوط به هفته منتهی به ۱۷ / ۷ / ۹۴ را اعلام کرد که براین اساس نرخ ۷ گروه مواد خوراکی ثابت و قیمت چهار گروه دیگر کاهش یافت؛ بر این اساس برای اولین بار نرخ مواد خوراکی در هفته مذکور با افزایش مواجه نشد.

طبق این گزارش نرخ لبنیات، برنج، حبوب، گوشت قرمز، قندو شکر، چای و روغن نباتی در هفته منتهی به ۱۷ مهر ماه سال جاری ثابت ماند و قیمت تخم مرغ ۱.۲ درصد، میوه های تازه ۵.۷ درصد، سبزی های تازه ۴.۷ درصد و گوشت مرغ ۱.۱ درصد با کاهش مواجه شد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل ۱.۲ درصد کاهش داشت و شانه ای ۷۶ تا ۹۵ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گرو ه برنج، قیمت همه اقلام بدون تغییر بود. در گروه حبوب، بهای نخود معادل ۰.۲ درصد افزایش ولی قیمت لپه نخود ۰.۲ درصد کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک عرضه نمی شد و سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میو ه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت خربزه معادل ۳.۳ و موز ۰.۲ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ تا ۱۹ درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز معادل ۱.۲ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ تا ۱۳.۵ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل ۱.۱ درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود و بهای روغن نباتی جامد معادل ۰.۱ درصد کاهش یافت.

تغییرات یکساله مواد خوراکی

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در یک سال منتهی به ۱۷ مهر ماه ۹۴ معادل ۵.۵ درصد، برنج ۵.۱ درصد، حبوب ۲۵.۵ درصد، میوه های تازه ۴ درصد، سبزی های تازه یک درصد، گوشت قرمز ۶.۳ درصد؛ گوشت مرغ ۴.۳ درصد، قندو شکر ۶ درصد و روغن نباتی ۰.۸ درصد افزایش اما قیمت تخم مرغ در دوره مذکور ۸.۵ درصد و چای ۱.۳ درصد کاهش داشته است.