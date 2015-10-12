به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح دوشنبه در نشست بررسی مشکلات و نیازهای فرهنگیان اظهار داشت: آموزش و پرورش وظیفه بسیار مهم و حساسی در عرصه تعلیم و تربیت دارد که فرهنگیان متولی تحقق این برنامه‌ها هستند.

وی بر لزوم رفع مشکلات و تامین نیازهای فرهنگیان تاکید کرد و ادامه داد: آموزش و پرورش علاوه بر تلاش برای تعلیم و تربیت باید برای رفع مشکلات فرهنگیان نیز برنامه ویژه داشته باشد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات فرهنگیان باعث افزایش انگیزه آنها می‌شود، افزود: افزایش انگیزه معلمان در خروجی آموزش و پرورش نیز نقش مهمی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در نشستی که با وزیر آموش و پرورش داشتیم، نارضایتی فرهنگیان استان بوشهر را به وزیر اعلام کردیم و بر لزوم اصلاح نحوه اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان تاکید کردیم.

جمیری با اشاره به عدم توازن حقوق کارکنان آموزش و پرورش با دیگر دستگاه‌ها، بیان کرد: این موضوع نیازمند توجه ویژه دولت است تا کمبودهای معیشتی، خدمات رفاهی، درمانی و . . . رفع شود.

وی در ادامه به مشکلات موجود در زمینه تجهیز مدارس به ویژه هنرستان‌های استان اشاره کرد و افزود: هنرستان‌ها نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی برای صنایع دارند که امکانات فنی و حرفه‌ای استان تناسبی با حجم بالای صنایع استان ندارد.

جمیری با اشاره به وعده وزیر آموزش و پرورش برای تامین و تجهیز بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های مورد نیاز مدارس و هنرستان‌ها، بیان کرد: باید نگرش‌ها به آموزش و پرورش تغییر کند.