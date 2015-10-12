شورایاران به مشکلات بافت های فرسوده ورود کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محسن سرخو در بازدید از نواحی و محلات مختلف منطقه ۸ ، گفت: شورایاران باید به صورت جدی بحث بافت فرسوده را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند تا در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیر مترقبه مانند زلزله آسیب های کمتری را متحمل شویم و همچنین امداد رسانی به حادثه دیدگان هم به سهولت انجام شود.

به گفته وی، سیاست کلی و کلان در بحث حمل و نقل و ترافیک، آموزش صحیح شهروندان و کار فرهنگی در راستای استفاده بهینه از وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس است که این امر منتج به کاهش ترافیک و سهولت تردد و همچنین کاهش نیاز به پارکینگ های حاشیه خیابانی می شود.

رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت منطقه ۸ با توجه به فرهنگ، وسعت، تعداد جمعیت و خانوارهای ساکن در آن، گفت: چندین شریان اصلی کلانشهر تهران اعم از شرق به غرب و شمال به جنوب از این منطقه یا از حاشیه آن می گذرد.

سرخو همچنین احداث محله های تهرانپارس و نارمک را در گذشته بر اساس شبکه های نوین و شطرنجی دانست تا این مدل الگویی برای کلانشهرهای دیگر شود، اما به دلیل نامعلوم محقق نشد.

وی تصریح کرد: احداث اتوبان ها و بزرگراه ها دارای مزایایی برای شهرها و محلات هستند اما بحث گسست در محلات نقطه مقابل آن است که باید با اتخاذ تمهیدات و راهکارهای مناسب و سنجیده و همچنین فضا سازی مناسب این ارتباط اجتماعی بین محلات را دوباره احیا کرد.

همچنین مهندس بهمن نوری شهردار منطقه ۸ در ادامه گفت: با اشاره به اینکه منطقه ۸ از جهات مختلف نظیر اجتماع پذیری و همچنین اجرای طرح های نوین در حوزه شهرسازی در مناطق نارمک و تهرانپارس، با دیگر مناطق متفاوت است.

وی افزود: دبیر دبیران شورایاری محلات ۱۳ گانه منطقه، به عنوان نماینده در جلسه شورای معاونین حضور خواهند داشت تا از نزدیک در جریان کارها و اقدامات مدیریت شهری قرار گیرد و با تعامل و همفکری گام های مثبتی در پیشبرد اهداف منطقه ای برداشته شود.

نوری ضمن اشاره به اینکه منطقه ۸ در مباحث شهری مانند نگهداشت شهر، پروژه خط سفید، آسمان آبی و زمین پاک و همچنین استفاده همگانی از دوچرخه، از سوی مدیریت کلانشهر تهران به عنوان پایلوت انتخاب شده، متذکر شد: تمامی این اتفاقات نتیجه ی سعه صدر و پشتوانه ایمانی قوی تمامی مدیران و پرسنل است که همگی، دلسوزانه و با پشتکار فراوان مشغول فعالیت بوده اند تا رضایت شهروندان حاصل شود.

وی همچنین به بازدیدهای میدانی هفتگی از محلات در خصوص رفع مشکلات و معضلات شهری در منطقه ۸ اشاره داشت و گفت: این بازدیدها فرمایشی نیستند و بر اساس این بازدیدها مشکلات و معضلات محلات در مقیاس ۱،۱ احصا و با تدابیر ویژه در راستای حل آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود.

نوری در پایان اشاره ای نیز به پروژه در حال احداث امام علی(ع) و همچنین گره ترافیکی موجود در مسیر شرق به غرب جانبازان داشت و عنوان کرد: طرح مصوب،با صرف کمترین هزینه و زمان مشکلات مذکور را برطرف خواهد نمود.

پس از پایان این جلسه نیز از پروژه های شاخص منطقه مانند پایانه علم و صنعت، زورخانه علی بن ابی طالب(ع) و مجموعه ورزشی آزادگان بازدید بعمل آمد تا روند پیشرفت امور در این پروژه ها مورد بازبینی قرار گیرد.