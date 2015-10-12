بررسی دلایل استعفای سرمربی تیم ملی فوتسال/قرارداد، گرمکن و توطئه!

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز یک ماه از شروع کار محمد ناظم‌الشریعه در تیم ملی فوتسال ایران نگذشته بود که این مربی بعد از بازی با روسیه در روز یکشنبه از سمت خود استعفا و اعلام کرد دیگر با این شرایط حاضر به ادامه کار نیست. هرچند ناظم الشریعه بعد از بازی با روسیه به صورت کلی و گذرا به دلایل استعفایش اشاره و از بیان جزئیات خودداری کرد اما می‌توان مشکلاتی که باعث این تصمیم شده است را در چند دسته قرار دارد.

یکی از مهمترین دلایل کناره گیری سرمربی تیم ملی، حمایت نشدن از سوی فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال است. ناظم الشریعه حدود یک ماه پیش از سوی فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی معرفی شد ولی هنوز قراردادش امضا نشده است. این مربی حتی در چند نوبت با علی کفاشیان در اینباره صحبت کرد ولی به نتیجه نرسید و رئیس فدراسیون فوتبال با این پاسخ کلی که «مشکلی برای کار نیست» مواجه شد.

موضوع دیگر به مسائل پشتیبانی تیم ملی مربوط می‌شود. همانقدر که فدراسیون فوتبال تمام هم و غم خود را روی تیم ملی فوتبال گذاشته و از دادن کوچکترین امکانات به تیم کارلوس کی‌روش دریغ نمی‌کند، به همان اندازه نسبت به تیم ملی فوتسال که پر افتخارترین رشته ورزشی این فدراسیون است، بی‌توجهی می‌کند. این بی‌توجهی تا جایی پیش رفت که بازیکنان تیم ملی تا ساعاتی قبل از شروع اردو، حتی لباس تمرین نداشتند!

نکته عجیب‌تر اینکه به بازیکنان تیم ملی برای دیدار با روسیه هیچ گرمکنی داده نشد که چنین چیزی بی سابقه است. دو بازی ایران با روسیه در شهر ارومیه که این روزها هوای سردی دارد، برگزار می‌شد و بازیکنان بدون آنکه گرمکنی از فدراسیون گرفته باشند، از سالن به هتل بر می‌گشتند. سرمربی تیم ملی فوتسال قبلا اعلام کرده بود که انتظار ندارد تیمش اندازه تیم کارلوس کی‌روش حمایت شود ولی این اندازه بی توجهی هم مانع موفقیت خواهد بود.

بخش دیگری از دلیل استعفای سرمربی تیم ملی را می‌توان لابه‌لای حرف‌های روز گذشته وی پیدا کرد. ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد تا زمانی که یکسری رفتارهای مشکوک در تیم ملی وجود داشته باشد، نمی‌تواند کار کند. البته وی از باز کردن ماجرا خودداری کرده ولی می‌توان اینطور استنباط کرد که توطئه‌هایی برای برکناری وی و یا رئیس کمیته فوتسال صورت گرفته است.

تیم ملی در چنین شرایطی باید کمتر از ۵ ماه دیگر در مسابقات جام ملت‌های آسیا که انتخابی مسابقات جام جهانی هم هست شرکت کند. به نظر می‌رسد بی‌توجه‌ترین بخش به موفقیت تیم ملی خود فدراسیون فوتبال است که نه تنها پشتیبانی خوبی از نظر امکانات ندارد، بلکه از عمل به ابتدایی‌ترین و طبیعی‌ترین تعهدات نسبت به کادر فنی خودداری می‌کند.