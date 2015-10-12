ژن متوقف کننده سرطان خون کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش های منتشر شده در این رابطه، پژوهشگران موفق به شناسائی نوعی ژن ویژه شده اند که به مانند یک عامل متوقف کننده تومورها عمل کرده و برای درمان لوسمی میلوئید حاد (AML) استفاده می شود. این نوع از سرطان خون بیشتر در افراد مسن و کهنسال دیده می شود.

مطالعات انجام شده در این رابطه نشان می دهند که تجلی و ظهور ژن hnRNP K که موجب کدگذاری روی پروتئین ها می شود، می تواند در بهبود شرایط بیماران مبتلا به سرطان خون از نوع AML مفید باشد.

در همین زمینه «سین پست»، استادیار مرکز درمان سرطان اندرسون دانشگاه تگزاس، می گوید: «اطلاعات ما نشان دهنده اهمیت ژن hnRNP K در رشد این بیماری مرگبار است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که این ژن نقش متوقف کننده تومورها را دارد.»

وی در ادامه توضیحات خود افزود: «نتایج تحقیقات ما در هر دو بخش پژوهش های آزمایشگاهی و تحقیقات انجام شده روی بدن انسان نشان می دهد که ژن hnRNP K نقشی کلیدی در تنظیم روابط بین سلول ها و جلوگیری از تشکیل تومور و سرطانی شدن بافت ها دارد.»

دکتر پست و تیم پژوهشگران همکار وی از این ژن در موش های آزمایشگاهی استفاده کرده و همچنین تاثیر آن را روی سلول های بدن انسان در محیط آزمایشگاه بررسی کردند. در هر دو حوزه، این ژن ها سبب کاهش روند رشد سرطان شده و نقش مهمی در این بیماری ایفا کردند.