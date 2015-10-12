به گزارش خبرگزاری مهر، موسی معتمدی پس از آنکه مرحله مقدماتی این مسابقات را با موفقیت پشت سر گذاشت، با درخشش خود در دور نهایی، توانست مقام نخست را کسب کند.

نمایندگان یمن و تانزانیا نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم این مسابقات که در رشته حفظ کامل قرآن کریم برگزار شد را کسب کردند.

مراسم اختتامیه این مسابقات با سخنرانی «راویل عین الدین»، رئیس شورای مفتیان روسیه برگزار شد و با اهدای جوایز به منتخبان به پایان رسید.

نفرات اول تا سوم این مسابقات به ترتیب ۱۰ هزار دلار، ۷ هزار دلار و ۳ هزار دلار جایزه دریافت کردند.

در این مراسم بیش از ۶۰۰۰ نفر شرکت داشتند که مفتیان و علمای مناطق مختلف روسیه، رئیس شورای فدراسیون روسیه، نمایندگان مجلس و نمایندگان کشورهای اسلامی و امام جماعت مسجدالحرام حضور داشتند.

لازم به ذکر است که مرحله مقدماتی این مسابقات روزهای جمعه و شنبه، ۱۷ و ۱۸ مهرماه با حضور حافظان ۴۴ کشور جهان در محل مسجد جامع مسکو برگزار شد که از میان آنان ۶ نفر به دور نهایی راه یافتند.

مرحله نهایی این رقابت‌ها نیز با حضور هزاران بیننده در سالن «کراکس سیتی هال» مسکو برگزار شد که در جریان آن موسی معتمدی، نماینده کشورمان توانست از میان این شش نفر رتبه نخست را کسب کرد.

هیئت داوران این مسابقات به سرپرستی داور اردنی متشکل از داورانی از روسیه، برونئی، مصر و یمن بود.

معتمدی در مرحله مقدماتی توانسته بود همه آیات مورد سؤال را بدون هیچ‌گونه اشتباهی تلاوت کند.

موسی معتمدی متولد ۱۳۶۷ شهر مقدس قم است که سال ۱۳۹۲ در سی‌وششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مقام دوم رشته حفظ کل را کسب کرد و به این ترتیب به مسابقات روسیه راه یافت.