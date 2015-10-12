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۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات :

روزنامه«گل»مجرم شناخته شد/زمان آغاز بکار اعضای جدید هیئت منصفه

روزنامه«گل»مجرم شناخته شد/زمان آغاز بکار اعضای جدید هیئت منصفه

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات گفت: مدیر مسئول روزنامه ورزشی گل به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آراء مجرم شناخته شد.

علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات جلسه روز گذشته هیئت منصفه مطبوعات گفت: در این جلسه که به ریاست قاضی مدیرخراسانی تشکیل شد پرونده‌های روزنامه ورزشی گل و هفته نامه پنجره در شعبه ۶ کیفری استان تهران رسیدگی شد.
 
وی افزود: مدیر مسئول روزنامه ورزشی گل به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات تهران وی را مستحق تخفیف ندانست. همچنین در پرونده هفته نامه پنجره ،به علت غیبت موجه مدیر مسئول آن، هیات منصفه  دادگاه تقاضای استمهال کرد و رسیدگی به پرونده به زمان دیگری موکول شد.

کسائیان در مورد زمان استقرار هیئت منصفه جدید مطبوعات گفت: هنوز اعضای جدید سوگند یاد نکرده اند و احتمالا تا پایان مهر ماه اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات کار خود را رسما آغاز می کنند.

کد مطلب 2938500

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