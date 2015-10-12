روزنامه«گل»مجرم شناخته شد/زمان آغاز بکار اعضای جدید هیئت منصفه

علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات جلسه روز گذشته هیئت منصفه مطبوعات گفت: در این جلسه که به ریاست قاضی مدیرخراسانی تشکیل شد پرونده‌های روزنامه ورزشی گل و هفته نامه پنجره در شعبه ۶ کیفری استان تهران رسیدگی شد.



وی افزود: مدیر مسئول روزنامه ورزشی گل به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات تهران وی را مستحق تخفیف ندانست. همچنین در پرونده هفته نامه پنجره ،به علت غیبت موجه مدیر مسئول آن، هیات منصفه دادگاه تقاضای استمهال کرد و رسیدگی به پرونده به زمان دیگری موکول شد.

کسائیان در مورد زمان استقرار هیئت منصفه جدید مطبوعات گفت: هنوز اعضای جدید سوگند یاد نکرده اند و احتمالا تا پایان مهر ماه اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات کار خود را رسما آغاز می کنند.