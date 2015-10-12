حجت الاسلام قرائتی با آیت الله باریک بین دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری، حجت الاسلام محسن قرائتی که به منظور ضبط برنامه درس هایی از قرآن در قزوین حضور دارد روز دوشنبه به همراه مرتضی روزبه استاندار قزوین با حضور در دفتر آیت الله باریک بین با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در این دیدار با اشاره به سابقه انقلابی آیت الله باریک بین از خدمات دینی و اجتماعی ایشان در طول دوران تصدی نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین تقدیر و تشکر کرد.

روزبه استاندار قزوین نیز در این جلسه با بیان بخشی از خدمات و تلاش های دلسوزانه آیت الله باریک بین گفت: مشی اعتدال و میانه روی و جایگاه آیت الله باریک بین ستودنی و مثال زدنی است و ایشان بعنوان پدر معنوی در بین جریانات مختلف سیلسی و اجتماعی استان در زمان تصدی جایگاه نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین نلقی می شدند.

وی ضمن آرزوی سلامتی برای آیت الله باریک بین تصریح کرد: مردم استان قدردان خدمات این عالم بزرگوار هستند و رفتارهای اخلاقی ایشان را الگویی برای روحانیت می دانند.