محمدرضا خاکی مترجم و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایشنامه خوانی در فستیوال نمایشنامه خوانی باران به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «پنجره» اثری تک پرده ای نوشته امانوئل روبلس است که من مدتی قبل همراه با نمایشنامه «جزیره برهوت» آن را ترجمه کرده ام و قرار است به زودی در یک مجلد در انتشارات کوله پشتی منتشر شود.

وی ادامه داد: در اروپا اجرای نمایشنامه خوانی بیشتر برای معرفی اثر صورت می گیرد و بعد کتاب آن منتشر یا اجرای عمومی از نمایشنامه صورت می گیرد به جهت همین معرفی من نیز یادداشتی درباره نویسنده و کتاب نوشته ام که قبل از آغاز نمایشنامه خوانی برای مخاطبان قرائت می کنم. نمایشنامه «پنجره» برای اجرای نمایشنامه خوانی اثر مناسبی است چون ایده زیبایی دارد، کم پرسوناژ است و مدت زمان طولانی نیز ندارد. یکی از برنامه های من این است که ابتدا نمایشنامه را به صورت اجرای نمایشنامه خوانی برای مخاطبان به نمایش بگذارم و در صورت بازخورد مناسب برای اجرای عمومی آن اقدام کنم. البته برای اجرای عمومی به یک جوان بازیگر مسلط به نواختم ویولن احتیاج دارم که هنوز او را نیافته ام.

کارگردان «تراس» درباره ویژگی های نویسنده بیان کرد: امانوئل روبلس از نویسندگان نیمه دوم قرن بیستم و الجزائری - فرانسوی است که تا دهه ۸۰ نیز از وی کتاب هایی به چاپ می رسید. او در ایران هم برای نسل قدیمی تر نامی آشنا است و رمان «منتسرا» که یکی از مشهورترین رمان های وی است در ایران هم منتشر شده است.

خاکی درباره داستان نمایشنامه نیز توضیح داد: نمایشنامه «پنجره» مضمونی عاشقانه و اجتماعی دارد و درباره دختر جوانی است که در یک تصادف پایش شکسته و در خانه مشغول سپری کردن دوران نقاهتش است که در این میان اتفاقاتی برایش رخ می دهد و عشق را تجربه می کند. نکته مورد توجه پایان غیرمنتظره نمایش است که تعلیق و جذابیت زیادی برای مخاطبان به وجود می آورد.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: بازیگرانی همچون شهره سلطانی، بهار کاتوزی، وحید نفر و بهمن عباسپور به عنوان نقش‌خوان در این اجرا حضور دارند. خوشحالم که این بازیگران در این نماشنامه خوانی حضور دارند. شهره سلطانی نیز با وجودیکه خودش کارگردان است قبول کرد که در این خوانش حضور داشته باشد که از وی سپاسگزارم.

نمایشنامه خوانی «پنجره» جمعه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۶ در تماشاخانه باران خوانش می شود.

فستیوال نمایشنامه‌خوانی باران در نخستین گام پذیرای ١١ گروه نمایشی است كه از ۲۰ الی ۳۰ مهر هر روز ساعت ۱۶ در این مجموعه خوانش می‌شوند. در این فستیوال آثاری از نیل سایمون، تنسی ویلیامز، امانوئل روبلس، كلیفورد اودتس، آرتور كوپیت، ژان راسین و... به كارگردانی محمدرضا خاكی، مسعود دلخواه، بهرام سروری‌نژاد، هادی احمدی، مهدیه پورقلی، مریم باقری، زری كریمی، مینا محترمی، آیدین طهرانی، داوود نامور خوانش می‌شود.