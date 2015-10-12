سردار آزمون در تمرینات گروهی تیم ملی شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در تمرین روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران بود که سردار آزمون بعد از برخورد با مسعود شجاعی دچار آسیب دیدگی شد تا این شائبه ایجاد شود که وی بازی با ژاپن را از دست خواهد داد.

با این حال سردار آزمون در تمرین نوبت صبح امروز تیم ملی که در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، شرکت کرد و مشکلی نداشت. البته قرار است در پایان این تمرین کادر پزشکی در مورد حضور سردار در بازی با ژاپن تصمیم گیری کند.

تیم ملی فوتبال ایران فردا سه‌شنبه در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت.