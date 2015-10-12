تلاش برای حفظ ۲۰ درصد باقیمانده باغات تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با حضور اعضای این کمیسیون، معاونت شهرسازی شهرداری و مدیر عامل سازمان بوستان ها به بررسی طرحی پرداخت که توسط کمیته محیط زیست وخدمات شهری تهیه شده بود.

این طرح بر حفظ و حراست از باغات و همچنین باقیمانده محدوده شهر تهران تاکید دارد.

در این جلسه محمد حقانی رئیس کمییته محیط زیست شورای شهر تهران، ستون اصلی این طرح را قرار گرفتن تمام باغات شهر تهران در پهنه حفاظت ویژه برشمرد و از حاضرین درخواست کرد تا همه همت خود را در جهت حفظ بیست درصد باقیمانده از باغات شهر تهران بکار ببندند.

وی در ادامه افزود: سرانه های فضای سبز عمومی در شهر تهران در شرایط اورژانسی و بحرانی است و با توجه به جمعیت شهر تهران می بایست به کمک این طرح و همت شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری تهران برای حفظ این باغات تلاش جدی شود.